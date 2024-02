Tàng trữ 8 khối pháo hoa nổ, bị phạt 80 triệu đồng

Ngày 2/2, TAND TP.Vũng Tàu tuyên phạt Đ.D.N. (SN 1973, ngụ TP.Vũng Tàu) 80 triệu đồng về tội tàng trữ hàng cấm.

Bị cáo Đ.D.N. bị TAND TP. Vũng Tàu tuyên phạt 80 triệu đồng về tội tàng trữ hàng cấm.

Theo cáo trạng, do có nhu cầu mua pháo hoa nổ để sử dụng vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, khoảng tháng 12/2023, N. đặt mua 8 khối pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất với giá 650 ngàn đồng/khối của người tên Thành (không rõ nhân thân, lai lịch). Vài ngày sau, Thành đem 8 khối pháo hoa nổ đến giao cho N. và nhận 5,2 triệu đồng.

N. đem số pháo hoa nổ trên cất giấu trong nhà. Đến khoảng 20 giờ ngày 15/1, N. lấy 4 khối pháo hoa nổ mang ra đường chuẩn bị đốt thì bị lực lượng Đồn Biên phòng Chí Linh (Bộ đội Biên phòng tỉnh) phát hiện và bắt quả tang. Ngoài ra, N. còn tự nguyện giao nộp 4 khối pháo còn lại.

Tại bản kết luận giám định của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận: tất cả mẫu vật gửi giám định đều là pháo nổ (pháo hoa nổ), khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Số pháo nổ có tổng khối lượng 13,5kg.

Tại cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu, N. khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị can phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Trong quá trình điều tra, bị can thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn, hối cải. Cáo trạng của Viện KSND TP.Vũng Tàu truy tố N. tội tàng trữ hàng cấm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 191, Bộ luật Hình sự với mức phạt tiền từ 50-300 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với người đàn ông tên Thành, là người bán số pháo hoa nổ cho N., hiện không rõ nhân thân, lai lịch. Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu có văn bản yêu cầu tra cứu thông tin thuê bao trên nhưng đến nay chưa có kết quả. Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục xác minh, làm rõ và sẽ xử lý sau.

Tin, ảnh: MẠNH QUÂN