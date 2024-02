Ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ dịp Tết

Những ngày giáp Tết, lượng hàng hóa đổ dồn về các chợ, khu dân cư, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, người dân, doanh nghiệp cần chủ động đề phòng cháy nổ, hạn chế mức thấp nhất sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

Cháy kho vải ngày 27 Tết

Mới đây, khoảng 8 giờ sáng 6/2 (27 Tết), kho vải vụn rộng khoảng 1.000 m2 tại KP.Tân Phú, phường Phú Mỹ (TX.Phú Mỹ) phát hỏa và bốc cháy dữ dội. Theo quan sát của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, kho chứa vải vụn tồn tại từ nhiều năm nay. Xung quanh kho hàng được bao phủ bằng rào tôn nên việc tiếp cận và dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Nhận được tin báo cháy, Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an tỉnh đã điều động nhiều phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Các xe cuốc cũng được huy động tiến hành phá tường rào bao quanh để phục vụ công tác chữa cháy. Đến trưa cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản trong kho bị thiêu rụi.

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra tại đường 81, phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ.

Qua vụ việc trên có thể thấy, nguy cơ cháy nổ tại các kho bãi, khu dân cư, khu chợ luôn tiềm ẩn. Trong ngày 6/2, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã ghi nhận hoạt động buôn bán của tiểu thương trong chợ trên địa bàn TX.Phú Mỹ và huyện Châu Đức. Tình hình buôn bán tại các khu chợ đang diễn ra tấp nập, đông đúc người ra vào.

Ban Quản lý chợ Châu Pha (TX.Phú Mỹ) kiểm tra, rà soát phương tiện PCCC tại chợ.

Tại Trung tâm Thương mại Ngãi Giao (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức), các gian hàng Tết cũng đã phủ kín khuôn viên trung tâm. Hoạt động buôn bán đông đúc trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, nếu không có sự chuẩn bị về công tác PCCC thì nguy cơ cháy nổ vẫn có thể xảy ra. Trong dịp Tết, Ban Quản lý trung tâm và chợ Ngãi Giao cũng nhắc nhở các tiểu thương bảo đảm tốt vệ sinh an toàn thực phẩm và PCCC trong khuôn viên chợ. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tổ chức kiểm tra, rà soát hoạt động buôn bán, chuẩn bị sẵn các dụng cụ chữa cháy tại chỗ. Tại chợ Châu Pha (TX.Phú Mỹ), các tiểu thương cũng được nhắc nhở, yêu cầu cam kết chấp hành quy định về PCCC.

Chủ động phòng, chống cháy nổ

Công an TX.Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã kiểm tra, tuyên truyền đến doanh nghiệp, chủ kho bãi, khu dân cư về việc chấp hành hành công tác an toàn PCCN trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán. Đơn vị cũng kiểm tra các hệ thống báo cháy, phương tiện chữa cháy về số lượng; duy trì nguồn nước dự trữ để chữa cháy. Đặc biệt, nhắc nhở kiểm tra hệ thống trang thiết bị điện tại văn phòng làm việc, đề phòng nguy cơ chập điện. Tại các kho bãi tập trung nhiều hàng hóa, vật liệu dễ cháy, các chủ kho cần kiểm tra kỹ trước khi nghỉ Tết.

Còn tại huyện Châu Đức, Công an huyện cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kỹ năng pháp luật về PCCC. Trong đó, đơn vị đã phát huy hiệu quả các mô hình "Tổ liên gia", "Điểm chữa cháy công cộng"; vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu một bình chữa cháy; đảm bảo 100% các cơ sở được rà soát, kiểm tra về PCCC.

Các bình chữa cháy được trang bị tại Trung tâm Thương mại Ngãi Giao (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Trung tá Phạm Công Lương, Đội trưởng Đội PCCC và CNCH, Công an huyện Châu Đức thông tin: "Đội duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm nhận và xử lý nhanh tin báo cháy. Chuẩn bị đủ lực lượng phương tiện chữa cháy, CNCH kịp thời, hạn chế cháy lớn xảy ra gây thiệt hại nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự".

Mới đây, UBND tỉnh cũng có văn bản yêu cầu thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn PCCC đối với loại hình chung cư, nhà cao tầng, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao, các cơ sở nguy hiểm cháy nổ trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Công an tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng ban, ngành và địa phương tổ chức hướng dẫn cơ sở kinh doanh, hộ gia đình các giải pháp bảo đảm an toàn PCCC như: Tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các thiết bị PCCC tại chỗ.

Diễn tập phương án chữa cháy tại Công ty TNHH hoá chất Hyosung Vina vào tháng 12/2023.

Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định về công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động cấp phép xây dựng. Kiên quyết không để các công trình chưa được cấp phép về PCCC đưa vào hoạt động, chấm dứt tình trạng công trình đưa vào sử dụng khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của cơ quan chức năng. Ngoài ra, Sở GT-VT cũng nghiên cứu, lắp đặt bảng cấp dừng, cấm đỗ xe trên các tuyến đường xung quanh tòa nhà chung cư để bảo đảm cho xe chữa cháy, xe thang tiếp cận khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

MẠNH QUÂN - HÀN LẬP