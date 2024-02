Kịp thời dập tắt đám cháy tại phường 12

Vào lúc 0 giờ 15 rạng sáng 10/2 (mùng 1 Tết), trên địa bàn phường 12, TP.Vũng Tàu xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi khoảng 1.000m² thảm thực vật.

Hiện trường vụ hỏa hoạn tại phường 12, TP.Vũng Tàu rạng sáng 10/2.

Cụ thể, tại khu vực hẻm 44 Nguyễn Gia Thiều tiếp giáp với hẻm 32 Nguyễn Gia Thiều (KP.3, phường 12) được phát hiện có đám cháy.

Ngay khi nhận tin báo, lãnh đạo UBND phường 12 đã có mặt tại hiện trường huy động lực lượng tại chỗ thực hiện các biện pháp đề phòng cháy lan ra nhà hộ dân xung quanh.

Ông Lương Đức Đông, Chủ tịch UBND phường 12, TP.Vũng Tàu trao quà cảm ơn và chúc mừng năm mới đến lực lượng PCCC đã kịp thời dập tắt đám cháy.

Đồng thời, lực lượng PCCC, Công an TP.Vũng Tàu cũng đã kịp thời có mặt để triển khai các biện pháp nghiệp vụ PCCC. Do thời điểm xảy ra cháy diễn ra vào đêm khuya, gió to và ở khu vực có nhiều lau sậy nên phải mất khoảng 45 phút các lực lượng tham gia chữa cháy mới dập tắt được đám cháy.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, tài sản, nhưng đã thiêu rụi gần 1.000 m² thảm thực vật. Nguyên nhân dẫn đến đám cháy có thể do người dân đốt pháo hoa, tàn pháo rơi xuống gây ra vụ cháy.

Tin, ảnh: KHOA NGUYỄN