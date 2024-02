AN NINH - TRẬT TỰ

Ghi số đề

Ngày 2/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số đề xảy ra tại một tiệm vé số trên đường Bà Huyện Thanh Quan, phường 4. Trước đó, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang L.V. C. (SN 1994, ngụ TP.Vũng Tàu) bán số đề cho N.C.H. (SN 1959, trú tại TP.Vũng Tàu). Tại cơ quan công an, C. khai nhận, trong ngày 31/1, đối tượng đã bán số đề cho H. và 2 người khác với số tiền hơn 8 triệu đồng. (Nguyễn Văn)

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 2/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, T.Q.T. (SN 1993, trú tại TP.Cần Thơ), N.T.L. (SN 1996, trú tại tỉnh Kiên Giang), N.V.Th. (SN 1997, quê tỉnh Nghệ An) và N.H.T.Ph. (SN 1996, chỗ ở phường 11, TP.Vũng Tàu) cầm theo 1 cây sắt, 1 bình xịt hơi cay đến khu vực trạm điện trên đường Bắc Sơn, phường 11, để gặp Đ.V.Đ. (SN 1996, trú tại huyện Long Điền). Khi gặp Đ., nhóm T. đuổi đánh, bắt nạn nhân quỳ gối xin lỗi, yêu cầu viết giấy nợ 4 triệu đồng và thế chấp xe máy. Sau khi viết giấy nợ L., Th., Ph. đi về, còn T. điều khiển xe máy của Đ. gửi tại bãi giữ xe Bệnh viện Vũng Tàu. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 2/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý T.N.H. (SN 1977, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại đường 30/4, phường 9. Tang vật thu giữ gồm 0,33 gam heroin. (Sơn Khê)