AN NINH - TRẬT TỰ 13/11

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 13/11, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý N.T.T.C (SN 1998, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, xảy ra tại đường Phạm Hữu Chí, phường Phước Trung. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nhỏ nilon bên trong chứa chất kết tinh không màu trong suốt (đối tượng khai là ma tuý đá). (Nguyễn Văn)

Xe máy va chạm với xe, 1 người tử vong

Đó là hậu quả vụ TNGT xảy ra tại vòng xoay Đức Mỹ, QL56 thuộc ấp Bình Mỹ, xã Bình Ba (huyện Châu Đức). Theo Công an huyện Châu Đức, khoảng 14 giờ 30 phút, ngày 11/11, xe mô tô biển số 60B6-904... do B.Q.V (SN 2004, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe ô tô biển số 36H-018... kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 86R-012... Xe ô tô này do H.T.N (SN 1989, trú tại tỉnh Bình Định) lưu thông trên QL56 theo hướng TP.Bà Rịa đi TP.Long Khánh. Hậu quả, V. tử vong. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra làm rõ. (Sơn Khê)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 13/11, Công an TX. Phú Mỹ cho biết, đơn vị đã bắt đối tượng truy nã Nguyễn Văn Dương (SN 1997, trú tại tỉnh Đồng Nai) theo quyết định truy nã ngày 10/1/2023, của Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ về hành vi cố ý gây thương tích.