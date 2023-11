Công an huyện Xuyên Mộc điều tra vụ mua, bán tàng trữ trái phép pháo

Ngày 13/11, cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc đang tiếp tục điều tra vụ mua bán, tàng trữ hàng cấm xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 15 phút ngày 12/11, tại ngã 3 Tuyết Dũng, Tỉnh lộ 329, ấp Phú Tâm, xã Hoà Hiệp (huyện Xuyên Mộc), lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phối hợp với Công an huyện Xuyên Mộc, Công an xã Hoà Hiệp bắt quả tang bà Lê Thị Thu T. (SN 1979, trú tại ấp Phú Tâm, Hoà Hiệp, huyện Xuyên Mộc) và ông Nguyễn Văn H. (SN 1984, trú tại ấp Phú Tâm, Hoà Hiệp, Xuyên Mộc) có hành vi mua bán hàng cấm. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1 thùng xốp bên trong chứa nhiều bệ pháo với tổng trọng lượng hơn 35 kg.

Tang vật vụ án được cơ quan chức năng thu giữ

Ngoài ra, Nguyễn Văn H. đã giao nộp 5 bệ pháo của Lê Thị Thu T. đang cất giữ lại nhà H. với tổng trọng lượng hơn 7 kg.

Đồng thời, Phan Văn V.(SN 1984, trú tại ấp Phú Tâm, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc) cũng đã giao nộp 1 bệ pháo nổ trước đó đã mua của Lê Thị Thu T. có trọng lượng 1,6 kg.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc đang tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Thu T. và Nguyễn Văn H. để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THANH HỒNG