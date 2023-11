Châu Đức 'mạnh tay' xử lý vi phạm giao thông

Quyết tâm lập trật tự, kỷ cương trong chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, Công an huyện Châu Đức đã huy động lực lượng phối hợp xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy và tốc độ.

Tổ công tác của Đội CSGT-TT, Công an huyện Châu Đức kiểm tra người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn.

“Gần nhà nên uống có 1 ly”

Đêm 3/11, tổ công tác của Đội CSGT-Trật tự, Công an huyện Châu Đức tổ chức đo nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên đường số 1 (đoạn qua xã Suối Nghệ). Chỉ trong vòng 30 phút, 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn đã bị lập biên bản xử lý.

Ông N.M.H. (SN 1966, ngụ xã Suối Nghệ) cho biết, vừa đi đám cưới gần nhà về thì bị CSGT dừng xe kiểm tra và phát hiện có nồng độ cồn trong khí thở. “Đám cưới ngay gần nhà, tôi chỉ uống có 1 ly mà cũng bị xử phạt”, ông H. giãi bày. Sau khi ký biên bản, xe mô tô bị tạm giữ, ông H. lếch thếch đi bộ về nhà.

Oái ăm hơn là trường hợp ông N.T.H. (ngụ xã Suối Nghệ) khi bị CSGT lập biên bản xử lý vi phạm nồng độ cồn. Ông H. cho biết, trong nhà có đám tang. Ông tiếp khách và lo đám tang nên từ buổi chiều có uống mấy ly rượu. Đến tối do đói bụng, ông chạy ra quán đầu ngõ để ăn tô bún thì bị CSGT dừng xe kiểm tra, phát hiện trên người có nồng độ cồn ở mức thấp. “Nhà có đám tang, tôi tiếp khách nên có uống vài ly từ buổi chiều chứ có dám nhậu nhẹt, say xỉn gì đâu. Nhà tôi ở trong hẻm gần đây, mong các anh thông cảm”, ông H. trình bày.

Ông N.Đ.T. (SN 1980, quê tỉnh Sóc Trăng) và vợ cùng làm công nhân cầu đường và ở trọ ở xã Suối Nghệ. Hàng ngày, khoảng 5 giờ chiều là vợ chồng ông về sớm để đón con ở trường và lo cơm nước. Dịp cuối tuần, ông ở lại nhậu với các đồng nghiệp. “Anh em rủ nhậu mà mình bỏ về thì khó coi. Uống vài lon bia, bị phạt hơn 1 tháng lương. Tôi sợ luôn rồi, từ nay bỏ nhậu luôn”, ông T. quyết tâm.

Trong lúc CSGT làm nhiệm vụ, nhiều người tham gia giao thông thấy chốt đo nồng cồn liền quay xe bỏ chạy. Xe ô tô do tài xế P.N.H. (ngụ TP.Hồ Chí Minh) bỏ chạy vào đường nhỏ và ghé vào quán cà phê cách khoảng 1,3km để tránh. Lực lượng CSGT lập tức truy đuổi, yêu cầu đưa xe về chốt và đo nồng độ cồn. Qua kiểm tra, tài xế vi phạm nồng độ cồn, không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy phép lái xe. Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý vi phạm đối với tài xế P.N.H. và tạm giữ phương tiện.

Tổ công tác của Đội CSGT-TT, Công an huyện Châu Đức kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông.

Không để ATGT “chùng xuống”

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm ANTT, ATGT, không để “chùng xuống” làm tình hình TTATGT phức tạp, Công an huyện Châu Đức vừa ban hành kế hoạch huy động lực lượng phối hợp xử lý vi phạm chuyên đề nồng độ cồn, ma túy và tốc độ trên địa bàn.

Theo đó, từ 5/11 đến 31/12, lực lượng công an tập trung xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà trong cơ thể có chất ma túy, nồng độ cồn, chạy quá tốc độ và các hành vi vi phạm TTATGT khác theo quy định của pháp luật. Tromg đó, địa bàn tập trung tại tuyến tỉnh lộ 765, Mỹ Xuân-Hòa Bình, Hội Bài-Đá Bạc, Đá Bạc-Bông Trang, những tuyến đường ở TT.Ngãi Giao và đường huyện, xã trên địa bàn huyện.

Bên cạnh công tác phối hợp với tổ chuyên đề cấp tỉnh, Công an huyện Châu Đức thành lập tổ chuyên đề nồng độ cồn, ma túy và tốc độ do Thượng tá Nguyễn Văn Phiến, Phó trưởng Công an huyện chỉ đạo trực tiếp. Tổ chuyên đề thực hiện công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm ban ngày và ban đêm, bao gồm tuần tra kiểm soát công khai kết hợp hóa trang.

Ngoài ra, Đội CSGT-TT, Công an huyện Châu Đức cũng thực hiện công tác điều tra cơ bản tuyến, địa bàn để nắm chắc tình hình các nhà hàng, quán ăn, quy luật, thời gian thường diễn ra vi phạm. Những khung giờ thường xuyên xảy ra TNGT liên quan tới nồng độ cồn, tốc độ... để bố trí lực lượng phù hợp bảo đảm khép kín tuyến, địa bàn khi kiểm soát. Đồng thời xử lý vi phạm, xử lý các tình huống đột xuất khác.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN