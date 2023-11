Cơ sở pháp lý để thực thi pháp luật trên biển

Sau hơn 4 năm triển khai, Luật Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam đã trở thành cơ sở pháp lý vững chắc để lực lượng CSB Việt Nam thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đảo của Tổ quốc. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu có cuộc phỏng vấn Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 xung quanh nội dung này.

 Phóng viên: Những đặc điểm, yêu cầu mới đặt ra như thế nào đối với nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển của Vùng sau 4 năm thi hành Luật CSB Việt Nam, thưa Đại tá?

- Đại tá Nguyễn Minh Khánh: Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 được giao nhiệm vụ làm nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn. Đồng thời, tham gia bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán, tài nguyên, môi trường vùng biển, đảo từ Cù Lao Xanh (tỉnh Bình Định) đến bờ Bắc cửa Định An (tỉnh Trà Vinh), bao gồm cả khu vực quần đảo Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Đây là vùng biển rộng, môi trường hoạt động khắc nghiệt. Tình trạng xâm phạm chủ quyền, thăm dò khai thác tài nguyên, đánh bắt hải sản trái phép của tàu, thuyền nước ngoài, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật diễn biến phức tạp. Từ đó ảnh hưởng lớn đến an ninh trật tự, an toàn vùng biển và phát triển kinh tế biển. Khi Luật CSB Việt Nam có hiệu lực, lực lượng Vùng CSB 3 triển khai nhiều hoạt động để đưa luật đi vào cuộc sống, từ đó tạo hành lang pháp lý vững chắc cho việc thực thi nhiệm vụ.

Cụ thể, Vùng CSB 3 tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người, tàu thuyền, hàng hóa, hành lý trong vùng biển Việt Nam theo quy định của Luật CSB Việt Nam và quy định khác của pháp luật có liên quan. Đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn trên biển. Các lực lượng đã xử lý hơn 1.300 lượt tàu có hành vi vi phạm, thu nộp ngân sách Nhà nước khoảng 7,5 tỷ đồng. Đồng thời, lực lượng CSB bắt giữ, tiếp nhận, điều tra, xử lý hơn 100 vụ với hơn 110 tàu có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép hàng hóa trên biển; xử phạt vi phạm hành chính, phát mãi hàng hóa tịch thu sung công quỹ Nhà nước hơn 289 tỷ đồng...

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho học sinh huyện Xuyên Mộc.

 Đại tá có thể cho biết ngoài thực thi pháp luật trên biển, Vùng CSB 3 đã triển khai thực hiện như thế nào trong lĩnh vực hợp tác quốc tế để giữ gìn an ninh, trật tự, hòa bình và ổn định trên vùng biển đơn vị quản lý?

- Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 luôn thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh CSB về đối ngoại quân sự. Đặc biệt, Vùng tổ chức thành công các buổi giao lưu và diễn tập tìm kiếm cứu nạn, tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển với lực lượng bảo vệ bờ biển các nước: Hàn Quốc, Ấn Độ và Mỹ.

Những hoạt động đối ngoại góp phần gửi thông điệp hợp tác, phát triển và hội nhập đến lực lượng thực thi pháp luật trên biển của các nước. Đồng thời, chia sẻ, tiếp thu kinh nghiệm trong thực thi nhiệm vụ từ các nước bạn để phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và phát triển lực lượng của Vùng.

 Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ thực thi pháp luật trên biển, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 xác định quyết tâm, giải pháp như nào, thưa Đại tá?

- Dự báo trong thời gian tới, tình hình tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam, tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, đánh bắt hải sản trái phép có thể còn tiếp diễn phức tạp. Tội phạm, vi phạm trên biển diễn biến ngày càng tinh vi hơn…

Vì vậy, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 xác định lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật và xây dựng CSB chính quy, tinh nhuệ, hiện đại làm mục tiêu huấn luyện. Bên cạnh đó, tăng cường theo dõi, tổng hợp, dự báo, đánh giá tình hình, tham mưu đề xuất báo cáo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển chủ trương, đối sách xử lý những tình huống trên biển, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên vùng biển.

Lực lượng Vùng CSB 3 cũng duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để xử lý kịp thời, chính xác, hiệu quả những tình huống theo đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Cùng với đó, đơn vị tiếp tục tuyên truyền về lực lượng CSB trong các tầng lớp nhân dân, trực tiếp là trên địa bàn đơn vị quản lý, góp phần nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm người dân đối với vấn đề biển, đảo trong tình hình hiện nay. Chủ động hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân làm ăn, sinh sống trên các vùng biển, đảo. Thực hiện hiệu quả chương trình công tác dân vận “CSB đồng hành với ngư dân” giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trên biển ngày càng vững chắc.

 Xin cảm ơn Đại tá!

MINH NHÂN (Thực hiện)