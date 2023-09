Lãnh 8 tháng tù vì trộm 12kg cua

Ngày 6/9, TAND tỉnh mở phiên xét xử phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND huyện Đất Đỏ đối với bị cáo A.C.H (SN 1976, trú xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) về tội “trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 25/9/2022, A.C.H chuẩn bị 7 cái nò bát quái, 3 lưới cá và nhiều dụng cụ khác rồi gánh đến đùng nuôi thuỷ sản của anh Lê Viết Hùng (SN 1987, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) với mục đích bắt trộm cua, cá.

Đến nơi, A.C.H thả nò và lưới xuống ao rồi lên bờ ngồi chờ. Rạng sáng hôm sau, A.C.H kiểm tra 2 nò và bắt được khoảng 3kg cua. A.C.H đổ số cua vào bao, để trên bờ rồi tiếp tục đi kiểm tra các nò khác. Lúc này, anh Hùng cùng nhóm bạn phát hiện có người trộm tài sản nên truy đuổi nhưng A.C.H nhanh chân chạy thoát.

Anh Hùng quay lại đùng nuôi thuỷ sản kiểm tra thì phát hiện 1 điện thoại di động và nhiều dụng cụ đánh bắt cua, cá do A.C.H bỏ lại ở dưới ao nên thu gom mang về chòi.

Sự việc được trình báo đến công an. Qua xác minh, công an mời A.C.H lên làm việc. A.C.H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an xác định A.C.H có hành vi trộm cắp 12kg cua trong đùng của anh Hùng. Số cua này trị giá 4,8 triệu đồng. Riêng 36kg cá các loại không xác định được kích thước, chủng loại nên không có cơ sở định giá, không thực hiện định giá.

TAND huyện Đất Đỏ xét xử sở thẩm tuyên phạt A.C.H 8 tháng tù về tội “ trộm cắp tài sản”. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, học vấn thấp và phạm tội lần đầu. Qua xem xét toàn bộ nội dung vụ án và xét hỏi tại toà, HĐXX phiên toà phúc thẩm tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên phán quyết của TAND huyện Đất Đỏ tuyên phạt bị cáo A.C.H 8 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

