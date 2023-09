Nhức nhối nạn trộm chó

Theo Công an tỉnh, để ngăn chặn nạn trộm chó, lực lượng công an tiếp tục tăng cường công tác tuần tra dọc các tuyến đường nội thị, đường nông thôn kết hợp tuyên truyền, ký cam kết không vi phạm pháp luật đối với nhà hàng, quán ăn. Đồng thời xử lý nghiêm hành vi tàng trữ hàng không rõ nguồn gốc, tang vật trộm cắp. Công an tỉnh cũng yêu cầu các địa phương nắm chắc địa bàn, tổ chức lực lượng tuần tra đêm, giám sát răn đe đối tượng nghi vấn để bảo đảm ANTT trên địa bàn.