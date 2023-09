Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài từ ngày 1 đến 4/9. Để bảo đảm ANTT và trật tự an toàn giao thông (TTATGT), Công an tỉnh và các huyện, thị, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng nghiệp vụ.

Lực lượng CSGT, Công an tỉnh kiểm tra bảo đảm TTATGT trên QL51.

Cụ thể, công an các địa phương huy động 100% cán bộ chiến sĩ trực ban, trực chiến, tăng cường xuống địa bàn tập trung đông khách du lịch để tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Đồng thời kịp thời phát hiện xử lý hành vi vi phạm pháp luật cũng như điều tiết giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ, đường nội thị.

Ngoài điều tiết giao thông, tại các địa phương du lịch trọng điểm của tỉnh (TP.Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc...), lực lượng công an tập trung tuyên truyền người dân, cơ sở kinh doanh lưu trú về phương thức, thủ đoạn của tội phạm, kiểm tra hướng dẫn công tác PCCC. Lượng lượng công an cũng phối hợp với các lực lượng khác (đô thị, văn hóa…) tuần tra bảo đảm ANTT, nhắc nhở người dân, du khách giữ vệ sinh tại các địa điểm tập trung đông người.

Thượng tá Lê Quang Tuấn, Phó Trưởng Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ cơ bản được bảo đảm. Tại QL51, lượng phương tiện có thời điểm đông, di chuyển chậm vào ngày 1 và 2/9 theo hướng TP.Hồ Chí Minh-TP.Vũng Tàu. Thông qua hệ thống camera, PC08 xử lý kịp thời các vụ TNGT, không để xảy ra ùn tắc giao thông, không để tình trạng thanh thiếu niên tụ tập lạng lách, đua xe.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh phối hợp cùng Công an TX.Phú Mỹ đo nồng độ cồn một người lái xe máy.

Ngày 29/8, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 301/KH-CAT-PC08 về bảm đảm trật tự, ATGT, trật tự xã hội dịp lễ Quốc khánh 2/9 và triển khai “Tháng cao điểm ATGT cho học sinh đến trường-tháng 9”. Theo đó, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tập trung tuyên truyền, giáo dục, phố biến pháp luật về TTATGT thông qua mạng xã hội, kết hợp các nhà mạng nhằm nâng cao ý thức, tự giác chấp hành luật giao thông. Lượng lượng CSGT tập trung xử lý vi phạm theo các nhóm chuyên đề về ma túy, kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe container, vi phạm tốc độ, xe cơi nới, vi phạm nồng độ cồn. Đặc biệt, lực lượng CSGT phải thực hiện quyết liệt “không có ngoại lệ, không có vùng cấm”; quá trình xử lý vi phạm TTATGT nghiêm cấm xóa dữ liệu trên các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ với bất cứ lý do gì. Thời gian thực hiện từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/9.

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ TNGT làm 2 người chết, 4 người bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái, TNGT giảm 1 vụ, giảm 2 người bị thương, tăng 1 người chết.

Công an tỉnh cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, không để xảy ra những vụ việc gây mất trật tự xã hội. Cùng với đó, tăng cường tuần tra kiểm soát, đặc biệt là tại địa bàn các xã và vào ban đêm, ngăn chặn hành vi trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng,...

Song song đó, lực lượng công an cũng khuyến cáo, tuyên truyền người dân sử dụng rượu bia thì không lái xe, ứng xử kiềm chế, tránh xảy ra xung đột, mâu thuẫn dẫn đến tội phạm cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, giết người, chủ động bảo vệ tài sản, kịp thời thông tin, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác bảo đảm ANTT.

Vì vậy, trong kỳ nghỉ lễ 4 ngày, ANTT, TTATGT trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, phức tạp.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-TRẦN TIẾN