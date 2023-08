Châu Đức: 'Nóng' với tội phạm trộm cắp tài sản

Theo Công an huyện Châu Đức, tội phạm trộm cắp tài sản (TCTS) trong thời gian qua tại địa phương này diễn biến khá phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng.

Khuya 6/8, hai đối tượng đột nhập vào nhà một người dân ở xã Bình Trung, huyện Châu Đức lấy trộm nhiều tài sản.

Sơ hở là bị trộm

Hàng loạt vụ TCTS từ con cá, đôi dép, điện thoại đến máy bơm, xe ba gác, tấm đan thoát nước… liên tiếp xảy ra khiến người dân địa phương rất bất an và bức xúc.

Đơn cử, khoảng 9 giờ ngày 8/7, nhà ông Trần H.S. (43 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao) bị kẻ gian đột nhập phá két sắt và trộm nhiều tài sản, gồm: 3 triệu đồng, 700 AUD (đô Úc), 2 sợi dây chuyền vàng, 20 chiếc nhẫn vàng 18K, 3 đồng hồ đeo tay. Tổng giá trị thiệt hại hơn 150 triệu đồng.

Trước đó, trưa 15/5, sau chầu nhậu, Đào Văn Quý (SN 1993) rủ Dương Hoàng Hoài Luân (SN 1999, cùng ngụ huyện Châu Đức) rủ nhau đi bắt trộm gà của người dân. Đi qua ấp Suối Lúp, xã Bình Ba, phát hiện trong vườn nhà dân có nhốt gà nên Luân đứng bên ngoài cảnh giới, Quý vào bắt trộm 4 con gà. Cả hai mang số gà trộm được bán lấy tiền mua mồi nhậu. Qua điều tra, công an xác minh Quý và Luân gây ra vụ việc nên triệu tập lên làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý. Theo công an, Quý có 1 tiền sự về hành vi “trộm cắp tài sản”, 2 tiền án về tội “cướp tài sản” và “trộm cắp tài sản” trong 3 năm 2010 - 2022. Ngoài ra, Quý còn liên quan đến vụ “cố ý gây thương tích” xảy ra tại xã Bình Ba mà cơ quan đang xác minh làm rõ.

Không chỉ có các vụ TCTS nêu trên, theo Công an huyện Châu Đức, trên địa bàn huyện còn liên tục xảy ra những vụ trộm dây điện cáp ngầm nối các trụ đèn chiếu sáng nằm trên QL56, Phước Tân – Hội Bài, Xà Bang - Láng Lớn, các tuyến đường thuộc KCN Sonadezi... Khung giờ thực hiện hành vi TCTS khoảng 9 giờ đêm trở lên. Đối tượng sử dụng xẻng hoặc xà beng đào đất sát trụ đèn chiếu sáng, cắt dây điện cáp ngầm bên dưới và rút ra khỏi ống. Công an huyện Châu Đức đã có văn bản đề nghị Công ty CP xây dựng và phát triển đô thị Châu Đức, Điện lực Châu Đức và Ban quản lý KCN Sonadezi xây dựng các giải pháp phòng ngừa tội phạm TCTS. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, tự bảo vệ tài sản là dây diện cáp ngầm đèn chiếu sáng trên các tuyến đường.

Tăng cường tuần tra

Theo Công an huyện Châu Đức, tội phạm cướp, cướp giật tài sản cũng có chiều hướng gia tăng với tính chất ngày càng manh động, liều lĩnh. Thủ đoạn của loại tội phạm này không mới, chủ yếu lợi dụng sơ hở, mất cảnh giác của người dân trong việc quản lý tải sản để chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, tác động của dịch COVID-19 cùng với việc cắt giảm lao động của nhiều công ty ở Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh… khiến cho số người lao động bị mất việc, thất nghiệp gia tăng. Một số lao động mất việc có xu hướng trở về địa phương sinh sống cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm lĩnh vực xâm phạm sở hữu. Tình trạng vỡ nợ, giật hụi, đòi nợ diễn biến phức tạp gây khó khăn cho việc nắm tình hình, xác minh các vụ việc.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện Châu Đức xảy ra 48 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó có 19 vụ TCTS, chiếm tỷ lệ cao nhất trong cơ cấu các loại tội phạm. Hầu hết đối tượng gây ra các vụ trộm cắp đều không có việc làm ổn định, từng có tiền án, tiền sự về tội TCTS và một số thanh thiếu niên thiếu sự quan tâm, giáo dục từ gia đình…

Công an huyện Châu Đức dự báo trong thời gian tới, tình hình tội phạm có chiều hướng gia tăng cả về số lượng, mức độ với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động và liều lĩnh trên nhiều tuyến địa bàn, nhiều lĩnh vực và khu vực phức tạp về ANTT. Do đó, Công an huyện Châu Đức tham mưu UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật rộng rãi đến người dân, nhất là cảnh báo những phương thức thủ đoạn phạm tội mới. Thực hiện tốt công tác cảm hóa giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng, quản lý tốt số thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến đường cũng như địa bàn phức tạp về ANTT, những cơ sở ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là hoạt động lưu trú. Vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động trong việc tự bảo vệ tài sản. Đôn đốc nhắc nhở công an các xã, thị trấn rà soát, sàng lọc, lên danh sách các đối tượng hình sự tại những điểm nóng, phức tạp về lĩnh vực ANTT.

Bài, ảnh: MẠNH QUÂN