Người đàn ông tử vong do rơi xuống giếng

Ngày 20/8, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ một nạn nhân tử vong do rơi xuống giếng.

Trước đó, khoảng 20 giờ 17 phút ngày 19/8, Đội PCCC và CNCH khu vực 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nhận tin báo của Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Châu Đức về việc một nạn nhân bị ngã xuống giếng do lấy nước tưới tiêu tại thôn Tam Long, xã Kim Long.