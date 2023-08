AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 20/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại KP. Tân Lộc, phường Phước Hòa (TX. Phú Mỹ). Trước đó, tại địa điểm trên, ông N.T.K (SN 1987, trú tại tỉnh Đồng Nai) xảy ra mâu thuẫn với ông Trương Công Mẫn (SN 1974, trú tại TX. Phú Mỹ). Sau đó, ông Mẫn dùng cây củi đánh ông K. gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Xử lý hành vi chứa mại dâm

Ngày 20/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ chứa mại dâm xảy ra tại cơ sở massage V.Tr., tổ 6, thôn 1, xã Long Sơn, do Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, trú tại TP. Vũng Tàu) làm quản lý. Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang 2 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận 2 nhân viên massage tại cơ sở không được trả tiền lương mà phải đóng cho Tuấn 100 ngàn đồng/người/1 lượt sau khi bán dâm. Ngoài ra, qua điều tra, cơ quan công an xác định cơ sở massage trên là do Lương Chí Hùng (SN 1974, trú tại tỉnh An Giang) làm chủ. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/8, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Lê Quang Vinh (SN 1996, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, xảy ra tại xã Tân Hòa. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)