AN NINH - TRẬT TỰ

Trộm tài sản

Ngày 26/5, Công an TP. Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Văn Thành Long (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Long đi bộ ngang qua nhà ông Nguyễn T. L. (SN 1985, ở hẻm 26, Trần Xuân Độ, phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) phát hiện nhà không khóa cửa, không có người trông coi nên đã trộm 1 ĐTDĐ, 1 máy tính bảng và 1 bóp da bên trong có 2 lắc tay bằng vàng (chưa rõ trọng lượng). (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 26/5, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại KP.Hải An (TT.Phước Hải). Theo hồ sơ, do mâu thuẫn cá nhân, nên Đồng Văn A. (SN 2006, trú tại huyện Đất Đỏ) và Đồng Võ Tấn Kiệt (SN 2005, trú tại huyện Xuyên Mộc) đã dùng dao đâm vào ngực anh Nguyễn T.P. (SN 2007, trú tại Long Điền) gây thương tích. (Lê Nguyễn)

TNGT 1 người tử vong

Ngày 26/5, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra tại đường 81 (thuộc ấp 6, xã Tóc Tiên). Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72E1-638** do L.Đ.T. (SN 1989, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển đến đoạn trường trên thì xảy ra tai nạn với xe ô tô 72C-114** do Trần V.L. (SN 1988, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển. Hậu quả, anh T. tử vong. (Sơn Khê)