Ngày 26/5, Công an huyện Châu Đức tổ chức tuyên truyền phòng, chống các loại tội phạm, xâm hại tình dục trẻ em và bảo đảm an toàn giao thông cho lãnh đạo, công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Mei Sheng Textiles Việt Nam (TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức).

Trung tá Nguyễn Minh Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-Trật tự Công an huyện Châu Đức tuyên truyền phòng, chống tội phạm tại Công ty TNHH Mei Sheng

Tại buổi tuyên truyền, công nhân Công ty TNHH Mei Sheng được giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Giao thông đường bộ, các lỗi vi phạm giao thông đường bộ; thông báo tình hình tội phạm tại địa phương; cách nhận biết, phân biệt các loại ma tuý, tác hại của việc sử dụng ma tuý; kiến thức và kỹ năng phòng chống tội phạm, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm và các hành vi xâm hại trẻ em… Đồng thời, Công an huyện cũng trao đổi thêm về kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi tham gia giao thông.

Dịp này, Công an huyện đã tặng 10 mũ bảo hiểm và 1.000 “móc khóa an ninh” có in số điện thoại đường dây nóng của Công an huyện Châu Đức cho người tham gia buổi tuyên truyền.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG-THÁI BÌNH