AN NINH - TRẬT TỰ 5/5/2023

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 5/5, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại 144 (Đô Lương, phường 11), lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang đối tượng T.C.Kh. (SN 2007, chỗ ở phường 12, TP.Vũng Tàu) đang có hành vi tàng trữ trái phép 14 gói ma túy tổng hợp dạng đá (đối tượng khai nhận). Qua điều tra, Công an TP.Vũng Tàu khám xét nơi ở của N.H.T. (SN 1991, ở hẻm 144, Đô Lương, phường 11) thu giữ thêm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với T.C.Kh. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và N.H.T. về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 5/5, Công an TP.Bà Rịa cho biết, đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước bắt đối tượng truy nã Nguyễn Minh Thi (SN 1965, trú tại tỉnh Bình Phước) theo quyết định truy nã số ngày 15/3/2023, của Cơ quan thi hành án tỉnh Bình Phước về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. (Sơn Khê)

Tai nạn giao thông 1 người tử vong

Ngày 5/5, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại QL56 (thuộc thôn Tam Long, xã Kim Long) khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 72H-011... do N.B.L. (SN 1983, trú tại huyện Long Điền) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 72D1-105... do P.Q.Đ. (SN 1995, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển. Hậu quả, P.Q.Đ. tử vong. (Phước An)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ “Trộm cắp tài sản” xảy ra vào ngày 18/12/2022, tại 213C (Lưu Chí Hiếu, phường 10), Cơ quan CSĐT, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ 1 xe mô tô hiệu: KSHAHI, biển số: 72L3-6248, số khung: MN6H001820, số máy: 152FMHV501820; 1 xe mô tô biển số 43K5-9851, có số khung:…110…133744; số máy: HD1P50FMHY1133733. Ai là chủ sở hữu 2 xe trên liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7) để giải quyết theo quy định.