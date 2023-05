AN NINH - TRẬT TỰ

Môi giới mại dâm

Ngày 4/5, Công an TP.Bà Rịa tiếp tục điều tra vụ môi giới mại dâm xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, Trần Tô Vinh (trú tại TP.Cần Thơ) có hành vi môi giới mại dâm đối với cháu N.Q.A. (SN 2008, trú tại TP.Hồ Chí Minh). Qua điều tra, Công an TP. Bà Rịa mời Trần Tô Vinh và Võ Văn Bảo Hoàng (SN 1989, trú tại huyện Long Điền) đến cơ quan làm việc. Tại đây, Vinh và Hoàng khai nhận, trong khoảng thời gian từ ngày 19-24/4, 2 đối tượng đã môi giới mại dâm cho những người có nhu cầu trên địa bàn: TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, huyện Long Điền đối với cháu Q.A. và cháu L.G.H. (SN 2008, trú tại TP. Hồ Chí Minh) để hưởng hoa hồng 30% trên số tiền khách mua dâm. Công an TP.Bà Rịa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Vinh và Hoàng. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 4/5, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại khu vực Suối Tiên (thôn Cát Hải, xã Tân Hải). Trước đó, ông Nguyễn V.N. bị Trần Hưng P. (cùng trú tại huyện Châu Đức) dùng dao Thái Lan đâm 3 nhát vào người gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Trộm tài sản

Ngày 4/5, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Trần Anh Tuấn (trú tại TX.Phú Mỹ) và Ngô Minh Thuyết (trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Tuấn chở Thuyết đến khu vực thuộc ấp An Thạnh (xã An Ngãi, huyện Long Điền) thì phát hiện xe mô tô Jupiter biển số 72K1-077.83 của bà Nguyễn T.T. (trú tại huyện Long Điền) không có người trông coi nên đã trộm cắp. Trong lúc 2 đối tượng đang đẩy xe trộm cắp trên đường, Công an xã An Ngãi đã phát hiện và tiến hành bắt giữ. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào tháng 1/2023 trên địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã thu giữ 1 xe mô tô hiệu Motostar, màu sơn xanh, biển số 28F7-1957, số máy: VMEM3G228183, số khung: RLGMA11BD4D228183 của đối tượng phạm tội. Nếu ai có thông tin liên quan đến tài sản nêu trên thì liên hệ Công an TP.Vũng Tàu (Đội Điều tra tổng hợp, 01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856573, hoặc ĐTV Tăng Ngọc Hiển SĐT: 0394.014.411) để làm việc.