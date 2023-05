"Tự quản, tự bảo vệ" trong khu công nghiệp

Mô hình Tổ tự quản về ANTT và PCCC tại các KCN do Công an TX. Phú Mỹ triển khai từ đầu năm nay đã nhận được sự đồng thuận cao từ phía doanh nghiệp.

Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Phòng Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh ra mắt mô hình Tổ tự quản về ANTT và PCCC tại KCN.

Giữ vững an ninh trật tự

TX.Phú Mỹ là một trong những địa phương có nhiều KCN nhất của tỉnh, thu hút vốn đầu tư rất lớn cả trong và ngoài nước. KCN phát triển kéo theo đó là lượng công nhân, dân nhập cư từ các tỉnh khác đổ về thị xã làm việc, sinh sống ngày càng đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ANTT, đặc biệt trong KCN.

Hiện TX.Phú Mỹ có hơn 200 DN hoạt động tại các KCN. Để bảo đảm ANTT và PCCC, đầu năm nay, Công an thị xã đã triển khai mô hình Tổ tự quản về ANTT và PCCC. Mô hình này nhằm huy động cán bộ, công chức, người lao động trong các DN tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh nội bộ tại DN nói riêng và ANTT trên địa bàn tỉnh nói chung. Đồng thời, DN thành lập tổ tự quản sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và những DN khác trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tổ tự quản về ANTT và PCCC của Công ty TNHH Yuan Hong Việt Nam (KCN Mỹ Xuân A, phường Mỹ Xuân) là một trong những tổ vừa được thành lập cách đây 1 tháng. Sáng 21/4, cán bộ Đồn Công an KCN Tân Thành đã đến họp, phổ biến những nội dung triển khai cho Tổ tự quản.

Tính đến tháng 5/2023, TX.Phú Mỹ có 7 DN đủ điều kiện thành lập mô hình Tổ tự quản về ANTT và PCCC, đây là tín hiệu tích cực giúp tình hình ANTT trong các KCN được bảo đảm.

Cụ thể, các thành viên trong Tổ tự quản đã được phổ biến về tình hình kinh tế tại các KCN như tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất, thiếu đơn hàng, dẫn đến cắt giảm nhân sự, giảm giờ làm, khiến nhiều DN gặp khó khăn, công nhân mất việc. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất ANTT tại KCN, đặc biệt tình trạng trộm cắp tài sản.

“Trong thời gian tới, Tổ tự quản cần tiếp tục nắm bắt tâm lý, tâm tư của công nhân để kịp thời tháo gỡ, tránh tình trạng mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả sau giờ làm việc. Phía DN cũng cần thông báo với Đồn để kịp thời xử lý những vụ việc có tính phức tạp”, lãnh đạo Đồn Công an KCN Tân Thành đề nghị.

Theo lãnh đạo Đồn Công an KCN Tân Thành, tình hình ANTT tại KCN thường rất phức tạp, những đối tượng hoạt động chớp nhoáng, nên công tác tuần tra kết hợp theo dõi camera an ninh luôn được chú trọng. Trong quý I/2023, đơn vị phối hợp làm rõ 3 vụ vi phạm pháp luật với 7 đối tượng liên quan, trong đó chủ yếu là trộm cắp tài sản. Ngoài ra, trong KCN còn xảy 1 vụ TNGT làm 1 người chết, 1 vụ cháy xe làm 1 người bỏng nặng và 1 vụ đánh nhau gây thương tích.

Đồn Công an KCN Tân Thành phổ biến phương thức hoạt động của Tổ tự quản về ANTT và PCCC cho các thành viên thuộc Công ty TNHH Yuan Hong Việt Nam (KCN Mỹ Xuân A, TX.Phú Mỹ).

Để doanh nghiệp an tâm sản xuất

Dự kiến, mô hình Tổ tự quản về ANTT và PCCC sẽ được triển khai cho khoảng 50 DN tại các KCN trên địa bàn thị xã và sẽ tiếp tục mở rộng. Thượng tá Lê Anh Đại, Phó Trưởng Công an TX.Phú Mỹ cho biết, trước đây, công tác bảo đảm ANTT chủ yếu do lực lượng công an phụ trách. Mô hình Tổ tự quản này sẽ là bước đầu để DN chủ động hơn với phương châm “tự quản, tự bảo vệ”, lực lượng công an sẽ hỗ trợ khi cần thiết.

Thượng tá Lê Anh Đại cho biết thêm, lực lượng công an cũng thành lập nhóm zalo với các DN và trao đổi thông tin thường xuyên theo hướng 2 chiều. Thông qua nhóm này, cán bộ phụ trách vừa tuyên truyền phương thức, thủ đoạn lừa đảo, các nội dung cảnh báo lừa đảo đến từng DN vừa tiếp nhận thông tin từ phía DN.

“Tổ tự quản về ANTT và PCCC góp phần xây dựng môi trường KCN thật sự an ninh, từ đây nhà đầu tư sẽ an tâm hoạt động và công nhân an toàn trong quá trình làm việc”, Thượng tá Lê Anh Đại nhấn mạnh.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN