Sáng 11/3, Công an tỉnh đã bế mạc hội thao "Vì An ninh Tổ Quốc" năm 2023. Hội thao được tổ chức từ ngày 1 đến hết ngày 10/3, với hơn 800 lượt vận động viên tham gia tranh tài ở 9 môn thi đấu.

Sau 12 ngày tranh tài sôi nổi ở tất cả các nội dung, ban tổ chức đã trao 35 bộ huy chương cho các vận động viên, đội tuyển đạt thành tích cao tại hội thao.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi

Ở nội dung kéo co nam, Đội Công an huyện Châu Đức giành giải Nhất, Công an huyện Xuyên Mộc giành giải Nhì; nội dung kéo co nữ, giải Nhất Khối Cảnh sát và giải Nhì Khối trực thuộc; nội dung Chiến sĩ khỏe, Công an TP. Vũng Tàu giành giải Nhất đồng đội nữ, Công an huyện Châu Đức đạt giải Nhất đồng đội nam; nội dung chạy vũ trang nam, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh giành giải Nhất đồng đội; môn bơi tự do, các giải Nhất đồng đội nam cả hai nhóm tuổi đều thuộc về Công an TP. Vũng Tàu; môn bóng chuyền nam đội Khối An ninh Công an tỉnh về đạt giải Nhất.

Căn cứ trên thành tích các đoàn đạt được, ban tổ chức cũng đã trao các giải: Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho Công an TP. Vũng Tàu, Cảnh sát 1 và Khối An ninh.

Tin ảnh: TRÍ NHÂN-HẢI HOAN