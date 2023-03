Từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy đã hết hiệu lực. Vì vậy, khi đi làm thủ tục hành chính công, người dân chỉ cần xuất trình CCCD gắn chíp. Thời gian qua tại nhiều địa phương trong cả nước, một số nơi vẫn yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, gây khó khăn cho người dân. Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu đi thực tế ở một số cơ quan, đơn vị và ghi nhận chưa có tình trạng này xảy ra.

Người dân tới giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Phước Trung (TP.Bà Rịa) không phải xuất trình sổ hộ khẩu.

Có mặt tại Bộ phận tiếp dân Công an TT. Phước Hải (huyện Đất Đỏ) ngày 3/3, phóng viên ghi nhận nhiều người đến làm thủ tục đăng ký lưu trú và cán bộ tiếp nhận hồ sơ không yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hay bất cứ giấy tờ gì khác ngoài CCCD gắn chíp.

Chị Phạm Thị Lý (trú tại tỉnh Thái Nguyên) đến Công an TT. Phước Hải làm thủ tục đăng ký lưu trú tại địa phương và chỉ sau vài phút, mọi thủ tục đã xong. “Trước kia, khi đăng ký lưu trú, tôi phải mang theo sổ tạm trú và giấy tạm vắng ở quê. Nhưng giờ chỉ đưa CCCD gắn chíp để cán bộ công an đối chiếu thông tin trên thẻ vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên thủ tục nhanh gọn. Cán bộ niềm nở, nhiệt tình, tôi cảm thấy rất hài lòng”, chị Lý chia sẻ.

Trung tá Nguyễn Đức Tuấn, Trưởng Công an TT. Phước Hải cho biết, đối với các thủ tục tạm trú, thường trú, cơ quan công an đều tiếp nhận và giải quyết theo Luật Cư trú, không bắt buộc người dân phải xuất trình sổ hộ khẩu.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Kim Chi (trú tại phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) và chồng sắp cưới đến làm thủ tục đăng ký kết hôn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND phường Phước Trung (TP.Bà Rịa), cũng không phải xuất trình SHK.

Theo chị Chi, có CCCD gắn chíp rất tiện, không phải đem nhiều giấy tờ. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chỉ cần quẹt thẻ CCCD gắn chíp là mọi thông tin của chị được hiển thị. Do đó, chưa đầy 10 phút anh chị đã hoàn tất thủ tục.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Phước Trung cho biết, hiện nay, các thông tin của người dân được tích hợp khá đầy đủ vào thẻ CCCD gắn chíp, nhưng thông tin về tình trạng hôn nhân vẫn chưa có. Do đó, khi người dân đến xác nhận tình trạng hôn nhân và đăng ký kết hôn, chính quyền địa phương sẽ chủ động liên hệ với công an phường để xác nhận, tránh tình trạng gây phiền hà cho người dân.

Trung tá Nguyễn Thị Hương, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP.Vũng Tàu cho biết, trước ngày 1/1/2023, công an thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương, công an các phường, xã tuyên truyền sâu rộng về lợi ích của CCCD gắn chíp. Đồng thời, hướng dẫn, phổ biến cho cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, cơ quan có thẩm quyền được giao tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công khai thác thông tin cư trú của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện nghiêm việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Theo cơ quan công an, thực hiện Luật Cư trú 2020, Chỉ thị số 05/2023, về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023, và những năm tiếp theo, cùng Công điện số 90 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, hiện nay, người dân tại Bà Rịa - Vũng Tàu không cần phải xuất trình các loại giấy tờ trên khi thực hiện giao dịch tại các cơ quan hành chính công.

Ngày 28/2, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 90/CĐ-TTg chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các bộ, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP và tổ chức triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt đến tất cả các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã và bộ phận một cửa các cấp không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; tăng cường rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN