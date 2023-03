Nhiều tiện ích từ hộ chiếu gắn chíp

Từ ngày 1/3, Bộ Công an triển khai cấp hộ chiếu phổ thông gắn chíp điện tử cho công dân trên cả nước. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh (QLXNC), Công an tỉnh đã chuẩn bị cơ sở vật chất và cán bộ để tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử cho người dân.

Cán bộ công an hướng dẫn người dân thủ tục khai báo trực tuyến làm hộ chiếu gắn chíp điện tử.

8 giờ 30 phút ngày 6/3, có mặt tại Phòng QLXNC, Công an tỉnh, phóng viên ghi nhận khoảng 50 người đến làm thủ tục cấp hộ chiếu gắn chíp. Thủ tục cấp hộ chiếu gắn chíp tương tự như thủ tục cấp hộ chiếu không gắn chíp, nhưng một số người vẫn còn bỡ ngỡ. Dự đoán được tình hình, Phòng QLXNC đã bố trí bàn tiếp dân cùng cán bộ trực tại hành lang để giải đáp thắc mắc, hướng dẫn cho người dân.

Chuẩn bị cho chuyến du lịch Hàn Quốc, nên chị Võ Thị Thanh Tuyền (trú tại huyện Đất Đỏ) đến Phòng QLXNC từ rất sớm để làm hộ chiếu. “Hộ chiếu cũ của tôi chỉ còn vài tháng là hết hạn, không thể xuất cảnh, nên tôi đi làm hộ chiếu mới. Khi đến nơi, tôi được cán bộ hướng dẫn đăng ký hộ chiếu gắn chíp điện tử và chỉ sau vài phút, hồ sơ đăng ký của tôi đã được giải quyết xong”.

Từ đầu năm 2023, đến nay, Phòng QLXNC, Công an tỉnh đã tiếp nhận gần 7.600 hồ sơ cấp hộ chiếu cho công dân. Riêng từ ngày 1/3 (thời điểm triển khai cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử) đến ngày 4/3, có 883 trường hợp đăng ký cấp hộ chiếu, trong đó số hồ sơ xin cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử chiếm khoảng 70% tổng hồ sơ.

Nhà ở xã Hòa Hiệp (huyện Xuyên Mộc) nhưng mới 7 giờ sáng, anh Ngô Xuân Hợp đã có mặt tại Phòng QLXNC, Công an tỉnh để kịp giờ làm hộ chiếu. “Vài tháng nữa gia đình tôi đi Hàn Quốc, nên tranh thủ đi làm hộ chiếu. Qua thông tin trên báo, đài tôi cũng nắm được ưu điểm của hộ chiếu gắn chíp điện tử. Ngoài việc đăng ký trực tiếp, tôi và người nhà cũng được hướng dẫn đăng ký hồ sơ cấp hộ chiếu gắn chíp qua mạng khi đáp ứng điều kiện có CCCD gắn chíp và số điện thoại chính chủ xác thực với nhà mạng”- anh Hợp nói.

Thượng tá Nguyễn Thị Hoàng Yến, Trưởng Phòng QLXNC, Công an tỉnh cho biết, từ ngày 1/3, phòng đã triển khai cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử cho người dân theo quy định song song với cấp hộ chiếu không gắn chíp. Theo đó, Phòng bố trí 2 máy thu nhận dấu vân tay và 2 máy tính để xử lý hồ sơ. Ngoài ra, phòng còn bố trí 1 cán bộ túc trực xử lý các thao tác, quy trình, hồ sơ cấp hộ chiếu gắn chíp điện tử cho người dân.

So với hộ chiếu phổ thông, hộ chiếu gắn chíp điện tử không có nhiều thay đổi về mẫu hộ chiếu với bìa màu tím than và chỉ tích hợp thêm chíp điện tử ở trang bìa. Điểm khác biệt là hộ chiếu gắn chíp điện tử có in biểu tượng chíp ở mặt bìa góc dưới, để phân biệt với mẫu cũ.

Người dân nộp hồ sơ làm hộ chiếu gắn chíp điện tử.

Hộ chiếu gắn chíp có nhiều ưu điểm vượt trội, ngoài tích hợp thông tin cá nhân, còn tích hợp dữ liệu sinh trắc học của công dân như: họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, vân tay, khuôn mặt, nhóm máu… Do vậy, cán bộ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh nhanh chóng xác nhận thông tin của hành khách khi làm thủ tục. Đây là một bước cải tiến mới nhằm tạo thuận lợi cho công dân Việt Nam, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xuất, nhập cảnh. Đồng thời, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của đất nước và đồng bộ với việc xây dựng Chính phủ điện tử.

Người dân làm hộ chiếu gắn chíp sẽ được hưởng nhiều tính ưu việt khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại các nước. Người sở hữu hộ chiếu gắn chíp điện tử sẽ được làm thủ tục nhanh chóng và dễ dàng hơn. Cán bộ làm công tác kiểm soát xuất nhập cảnh cũng nhanh chóng xác nhận được thông tin của hành khách.

Theo quy định, hộ chiếu không gắn chíp và có gắn chíp được sử dụng song hành. Công dân Việt Nam đã được cấp hộ chiếu không gắn chíp vẫn tiếp tục sử dụng đến khi hết thời hạn của hộ chiếu, không bắt buộc đổi sang hộ chiếu gắn chíp điện tử. Ngoài ra, công dân có quyền yêu cầu cấp đổi từ mẫu hộ chiếu cũ sang mẫu hộ chiếu có gắn chíp.

