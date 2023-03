Đốt cỏ để cháy lan, bị phạt 400 ngàn đồng

Ngày 6/3, Công an phường 10 (TP.Vũng Tàu) cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.K.H. (SN 1982, trú tại phường 10, TP.Vũng Tàu), với số tiền 400 ngàn đồng về hành vi “Sử dụng nguồn lửa mà không bảo đảm khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật” theo Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021, của Chính phủ. Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận hành vi của mình.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 23/2, ông Đ.K.H. đốt cỏ trên phần đất trống của gia đình tại hẻm 167 (Lưu Chí Hiếu, phường 10) rồi bỏ đi để lửa cháy lớn, nguy cơ cháy lan sang các hộ dân chung quanh. Ngay khi tiếp nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP.Vũng Tàu nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường dập lửa không để cháy lan, cháy lớn.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý đốt cỏ, rác vào những lúc gió to, không đốt đồng loạt trên diện tích lớn. Để kiểm soát đám cháy, khi đốt cỏ, rác phải bảo đảm khoảng cách an toàn, chống cháy lan sang các công trình xung quanh, trong lúc đốt phải có người trông coi cẩn thận. Đặc biệt, khi đốt xong phải bảo đảm đám cháy được dập tắt hoàn toàn trước khi rời đi.

TRÍ NHÂN