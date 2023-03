AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1995, ngụ đường Trương Công Định, phường 8, TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại nơi ở của Trang, lực lượng Đồn Biên phòng Chí Linh bắt quả tang đối tượng đang tàng trữ một gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Nguyễn Văn)

Tai nạn giao thông, một người tử vong

Ngày 5/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại giao lộ Võ Văn Kiệt - Lương Thế Trân (tổ 9, KP.5, phường Hắc Dịch), khiến một người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72E - 844** do anh N.T.H. (SN 1995, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe ô tô biển số 51C-447** kéo theo rơ moóc biển số 51R-190** do anh Dương Văn T. (SN 1995, quê tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển. Hậu quả, anh H. tử vong. (Lê Nguyễn)

Xử lý 22 trường hợp xe “độ”

Tối 4/3, lực lượng CSGT-Công an TP.Vũng Tàu đã mật phục, bắt giữ 22 trường hợp tự ý thay đổi đặc tính xe, không đội mũ bảo hiểm, không bằng lái, lạng lách trên đường gây mất TTATGT. Các trường hợp vi phạm đều là thanh, thiếu niên từ 16 đến 20 tuổi, cá biệt có những em mới 13 tuổi. Trong thời gian tới, lực lượng CSGT tiếp tục kiên quyết xử lý các thanh, thiếu niên điều khiển xe “độ” nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất ATGT trên địa bàn thành phố. (Trí Nhân)