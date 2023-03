AN NINH - TRẬT TỰ

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 7/3, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý vụ cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng tại khu vực Quảng trường Thùy Vân (phường 2). Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn cá nhân nên nhóm của Trần Thị Thanh Thu (SN 1981), Nguyễn Văn Luân (SN 1991), Nguyễn Thị Như Mai (SN 1988, đều trú tại TP.Vũng Tàu), Nguyễn Hoàng Anh (SN 1982, trú tại tỉnh Tiền Giang), Ngô Thị Hồng Vân (SN 1958, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) đánh nhau với nhóm Võ Thị Cẩm Loan (SN 1985), Đặng Thanh Tú (SN 1985, trú tại tỉnh Hậu Giang) và 2 nam thanh niên tên Hậu và Cối (chưa rõ lai lịch). Hậu và Cối dùng dao tự chế chém Luân, Mai gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 7/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà nghỉ T.N (KP.7, phường Phước Hưng). Theo trình bày của bị hại, tại địa điểm trên, chị P.T.N.M. (SN 2004, trú tại huyện Đất Đỏ), bị trộm 1 ĐTDĐ iPhone XS Max. (Sơn Khê)

Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 7/3, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Huỳnh Tấn Việt (SN 2000, trú tại tỉnh Khánh Hòa) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tại đường Lê Hồng Phong (phường Thắng Tam). Tang vật thu giữ gồm một gói nhỏ ma túy dạng khay và 3 viên nén ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tại hẻm 160 đường Hoàng Hoa Thám (phường 2), Việt và Nguyễn Thái Ngọc Quyền (SN 1998, trú tại tỉnh Thái Nguyên) cất giấu ma túy để bán cho con nghiện. Khám xét tại địa điểm trên, cơ quan công an thu giữ 3 gói ma túy bên trong có 57 viên nén ma túy tổng hợp, 8 gói nhỏ nghi là ma túy. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 7/3, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại nhà L.Q.T. (ấp Bàu Chiên, xã Tân Lâm), lực lượng Công an xã Tân Lâm bắt quả tang T. đánh bạc cùng 4 người khác gồm: L.H.S., N.N.T., N.T.C. và H.Đ.H. (đều trú tại xã Tân Lâm) dưới hình thức xì tố ăn tiền. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 26,050 triệu đồng và các vật dụng dùng để đánh bạc. (Trí Nhân)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 7/3, Công an huyện Châu Đức tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại đường Hội Bài - Đá Bạc (thuộc thôn Hữu Phước, xã Đá Bạc) khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 60H-010.. do anh T.T.T (SN 1986, trú tại tỉnh Long An) điều khiển đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn với xe với xe ô tô biển số 60C-189.. do anh Nguyễn Thuận H. (SN 1987, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển. Hậu quả, anh T. tử vong. (Phước An)