AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 24/11, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại xã Bưng Riềng. Theo hồ sơ, lực lượng Đồn Biên phòng Phước Thuận bắt quả tang Vương Đình Hải (SN 2004, trú tại huyện Xuyên Mộc) tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Trộm trụ đèn

Ngày 24/11, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Quốc Việt (SN 1984) và Nguyễn Hồng Lâm (SN 1986), cùng trú tại TP. Vũng Tàu về hành vi trộm cắp tài sản. Theo trình bày của bị hại, tại nhà anh Hoàng Văn Phú (phường 11), các đối tượng trên đã trộm 5 trụ đèn trước cổng nhà rồi bán lấy tiền tiêu xài. (Sơn Khê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 24/11, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra ở quán cà phê Mdare (KP. Ngọc Hà, phường Phú Mỹ). Theo hồ sơ, anh Huỳnh Lê Tiến Đạt (SN 2005, trú tại huyện Long Điền) ngồi uống cà phê, thì bị 6 đối tượng đi vào quán dùng ghế nhôm, bàn đánh gây thương tích. (Phước An)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 24/11, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Hòa Hưng. Trước đó, Nguyễn Minh Thắng (SN 1996, trú tại huyện Xuyên Mộc) mượn 1 xe mô tô biển số 72G1-288.61 của anh Trần Duy Hùng (SN 1995, trú tại Xuyên Mộc). Anh Hùng đòi nhiều lần, nhưng Thắng không trả nên đã trình báo cơ quan công an. (Trí Nhân)

Đánh bạc

Ngày 24/11, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thị Ngọc Linh (SN 1995, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi đánh bạc xảy ra tại phường Nguyễn An Ninh. Tại địa điểm trên, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Linh ghi số đề cho con bạc. Qua kiểm tra ĐTDĐ của Linh, lực lượng chức năng phát hiện có tin nhắn nội dung ghi lô đề cho 2 người tên Hương và Đen. (Nguyễn Văn)

Trấn áp nhóm thanh niên gây rối trật tự

Ngày 24/11, Công an TX. Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ việc nhóm thanh niên cầm hung khí tụ tập chuẩn bị hỗn chiến trên địa bàn xã Tân Hòa. Trước đó, lúc 22 giờ, ngày 10/11, quần chúng nhân dân báo tin về việc một nhóm thanh niên khoảng 40 người tụ tập mang theo dao tự chế, kiếm… điều khiển 18 xe máy có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Tân Hòa đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TX. Phú Mỹ bố trí lực lượng vây ráp, truy bắt nhóm thanh niên. Qua đó, công an tạm giữ 10 đối tượng với 6 xe gắn máy cùng nhiều tang vật. Các đối tượng hầu hết ở độ tuổi từ 17 đến 30 tuổi, chủ yếu trú tại TP. Vũng Tàu và TX.Phú Mỹ. (Tiến Nhân)