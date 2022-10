VỤ XÂM HẠI RỪNG BÌNH CHÂU - PHƯỚC BỬU: Khởi tố thêm 2 cán bộ kiểm lâm

Theo nguồn tin riêng của Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Cơ quan ANĐT-Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Lên (SN 1983, trú tại huyện Xuyên Mộc) - là Trạm phó Trạm bảo vệ rừng số 6 thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (quyền Trạm trưởng) và Nguyễn Hữu Tùng (SN 1987, trú tại huyện Xuyên Mộc) là Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Bình Châu thuộc Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ rừng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu.

Theo kết quả điều tra, Trịnh Hiệp Lợi (SN 1972, trú tại huyện Xuyên Mộc) biết việc Phạm Thái Phương (SN 1972, trú tại TX.Phú Mỹ) đã mua cây xà cừ của ông Trần Văn Hoàn (hộ nhận khoán trồng và bảo vệ rừng) vào năm 2014. Đến đầu tháng 3/2021, Lợi đã liên hệ với Phương thỏa thuận sẽ khai thác toàn bộ 663 cây xà cừ còn lại tại tại vị trí thuộc lô 6, khoảnh 6, tiểu khu 24, thuộc Khu bảo tồn Thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu với giá 35 triệu đồng và được Phương đồng ý.

Từ cuối tháng 3/2021, đến cuối tháng 4/2021, Lợi đã thuê 3 công nhân gồm: Nguyễn Ngọc Hạnh, Nguyễn Thành Minh Trung, Nguyễn Ngọc Tú cưa hạ trái phép toàn bộ cây xà cừ trên và sử dụng xe máy cày đưa tới khu vực gần nhà Lợi ở xã Bình Châu. Sau đó, Lợi bán toàn bộ số gỗ này cho đối tượng tên Long (không rõ lai lịch) ở Long Khánh, Đồng Nai với giá 140 triệu đồng và bán cành cây được 50 triệu đồng. Sau khi trừ đi các chi phí liên quan Lợi chia cho Phương số tiền 77 triệu đồng.

Theo các kết luận giám định tư pháp ngày 28/6/2022 và kết luận định giá tài sản ngày 11/8/2022 thì: “663 cây Xà cừ được trồng bằng vốn của ông Trần Văn Hoàn (hộ nhận khoán) trên diện tích 26.500m2 (2,65ha) tại lô 6-khoảnh 6-tiểu khu 24 thuộc phân khu phục hồi sinh thái của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc cho đến trước thời điểm bị khai thác trái phép (tháng 3/2021) là rừng đặc dụng”. “Giá trị tài sản tại thời điểm tháng 4/2021, đối với 169,688m3 gỗ xà cừ bị khai thác trái phép tại lô 6, khoảnh 6, tiểu khu 24 thuộc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc là 169,688m3 x 1,5 triệu đồng/m3 = 254.532.000 đồng”.

Ngày 15/10/2021, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” xảy ra tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc. Ngày 11/7/2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thái Phương và Trịnh Hiệp Lợi về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” và đã được VKSND tỉnh phê chuẩn.

Tiến hành mở rộng điều tra vụ án xác định, khi các đối tượng tiến hành khai thác cây xà cừ trái phép, trong quá trình đi tuần tra Nguyễn Văn Lên (SN 1983, trú tại huyện Xuyên Mộc) - là Trạm phó Trạm bảo vệ rừng số 6 thuộc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu (quyền Trạm trưởng) và Nguyễn Hữu Tùng (SN 1987, trú tại huyện Xuyên Mộc) là Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Bình Châu thuộc Hạt Kiểm lâm Xuyên Mộc đã phát hiện vụ việc. Theo đó, Lên và Tùng và yêu cầu khi khai thác cây xà cừ không được làm ảnh hưởng đến cây rừng (cây sao, dầu…) và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn không để xảy ra cháy rừng rồi ra về mà không yêu cầu phải cung cấp giấy phép khai thác hay tạm ngừng khai thác để xác minh vụ việc.

Nguyễn Hữu Tùng với chức vụ Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Bình Châu và Nguyễn Văn Lên với chức vụ Trạm phó phụ trách Trạm quản lý bảo vệ rừng số 6 là người được phân công nhiệm vụ, có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp việc quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực bị khai thác trái phép. Tuy nhiên, Tùng và Lên đã không thực hiện đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao đã để xảy ra việc khai thác trái phép 169,688m3 gỗ xà cừ (gỗ loài thực vật thông thường), gây thiệt hại cho nhà nước hơn 254 triệu đồng.

Vì vậy, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Tùng và Nguyễn Văn Lên về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN