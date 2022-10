Bắt đối tượng truy nã

Ngày 14/10, Công an huyện Xuyên Mộc đã bàn giao Huỳnh Văn Khỏe (SN 1979, quê tỉnh Bình Dương) để Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, Khoẻ gây án trên địa bàn huyện Bàu Bàng rồi bỏ trốn, nên ngày 23/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bàu Bàng phải ra quyết định truy nã. Khoẻ bị Công an huyện Xuyên Mộc phối hợp với Công an tỉnh Bình Dương bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 14/10, Công an TP. Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lê Văn Hoài (SN 1997, quê tỉnh Cà Mau) về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra tại dãy nhà B3 khu 5 tầng, phường 7. Trước đó, tại khu vực trên Hoài đã trộm 1 xe máy hiệu Honda Airblade của anh N.T.H (SN 1984, trú tại TP Vũng Tàu). (Nguyễn Văn)

Tìm tung tích nạn nhân

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đang tiến hành xác minh vụ việc 1 tử thi nam giới (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) được tàu cá mang số hiệu QNg 92041 TS vớt được vào ngày 6/10, trong lúc tàu đang hành nghề đánh bắt hải sản tại vùng biển có tọa độ 13°400N - 107°05E. Nạn nhân giới tính nam, độ tuổi khoảng từ 50 đến 60 tuổi; chiều cao: khoảng 1m71, tóc bạc, lông mày bạc, mặc áo thun đen ngắn tay, không mặc quần, hai chân đi dép có quai hiệu Bitis, ngực trái có xăm hình mặt người, mặt ngoài cánh tay trái có hình xăm con rồng, cẳng tay trái có hình xăm con đại bàng, phía dưới hình con đại bàng có xăm số 23.5.70.

Vậy Cơ quan CSĐT-Công an TP.Vũng Tàu thông báo nếu có thông tin về tung tích nạn nhân thì thông báo ngay cho Công an TP.Vũng Tàu (số 01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.573) để làm việc.