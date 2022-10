Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị giao ban cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam.

Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã bám sát các chương trình, kế hoạch của Bộ Công an và Công an tỉnh. Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện tốt công tác quản lý, giam giữ người bị tạm giữ, tạm giam, đảm bảo chế độ chính sách theo đúng quy định của pháp luật.

Công tác thi hành án phạt tù đối với phạm nhân chấp hành án tại trại tạm giam, nhà tạm giữ thực hiện nghiêm túc, tuân thủ các quy định của pháp luật. Đã thực hiện 3 đợt xét tha tù trước thời hạn cho 21 phạm nhân đủ điều kiện; xét giảm án cho 71 phạm nhân đủ điều kiện; công tác đặc xá năm 2022, được tổ chức thực hiện đúng quy trình, bảo đảm chính sách khoan hồng đúng đối tượng, qua đó đã xét đặc xá cho 20 phạm nhân đủ điều kiện; Công tác quản lý người bị kết án tử hình luôn bảo đảm an ninh, an toàn, tuần thủ đúng quy định của pháp luật.

Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng ngày càng được quan tâm, nâng cao hiệu quả. Qua đó, người đang chấp hành án phạt tù và đã hoàn chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ thực hiện những quyền lợi căn bản theo quy định, được thường xuyên thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và được hỗ trợ giải quyết khó khăn, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng và không tái phạm.

NGÔ HUY-TRÍ NHÂN