AN NINH - TRẬT TỰ

Cướp giật tài sản

Ngày 13/10, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại nhà thuốc Long Châu (đường Chi Lăng, phường Phước Hiệp), 2 đối tượng đi xe mô tô hiệu Honda Vision màu đỏ áp sát cướp giật 1 chiếc ví của người dân. Bên trong ví có 2 điện thoại di động và 15 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Trộm điện thoại di động

Ngày 13/10, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý Hồ Đắc Cường (SN 1997, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản, xảy ra tại đường Bạch Đằng, phường 5. Trước đó, tại địa điểm trên, Cường trộm 2 điện thoại di động của bà L.H.N (SN 1978, quê tỉnh Bình Định). (Sơn Khê)

Tàng trữ pháo nổ

Ngày 13/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Đỗ Văn Quân (SN 1993, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo nổ), xảy ra tại ấp Hải Sơn, xã Phước Hưng. Tang vật thu giữ gồm 20 bệ pháo bên trong có 49 ống trụ tròn dài. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 13/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Trần Ngọc Phúc (SN 1990, quê tỉnh Đồng Nai) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra tại KP.Mỹ Tân, phường Mỹ Xuân. Trước đó, tại địa điểm trên, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Công an phường Mỹ Xuân bắt quả tang Phúc mua bán trái phép chất ma túy. (Phước An)

Đánh bạc

Ngày 13/10, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, Công an xã An Nhứt, huyện Long Điền bắt quả tang Trần Thị Mỹ Hạnh (SN 1979, chỗ ở xã An Nhứt, huyện Long Điền) có hành vi đánh bạc dưới hình thức bán số đề, lô đề tại nơi ở của Hạnh. Tang vật thu giữ gồm hơn 4,6 triệu đồng và 5 tờ phơi đề. (Trí Nhân)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 13/10, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Phan Danh Hào (SN 2003, quê tỉnh Đồng Tháp) và Danh Hoàng Tùng (SN 2005, quê tỉnh Kiên Giang) về hành vi gây rối trật tự công cộng trong vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 17/9, tại KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước. (Nguyễn Anh)