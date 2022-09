Chấn chỉnh tình trạng học sinh đi xe máy trên 50cm3 đến trường

Sáng 22/9, CSGT-Công an huyện Xuyên Mộc đã tuần tra, lập biên bản và tạm giữ 16 xe gắn máy của HS do vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Các trường hợp vi phạm đều là HS chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Trong đó, một số em đang là HS lớp 6. Để tránh các vụ TNGT đáng tiếc xảy ra, Công an huyện Xuyên Mộc khuyến cáo, phụ huynh khi mua xe gắn máy cho con em mình chỉ nên mua xe có dung tích xilanh dưới 50cm3. Đồng thời, chỉ cho phép các em điều khiển xe có dung tích xilanh trên 50cm3 khi đủ 18 tuổi và có GPLX theo quy định. Tuyệt đối không giao xe và không để các em điều khiển xe gắn máy khi chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật.