Bắt quả tang kẻ tàng trữ ma túy

Ngày 22/9, Công an TX. Phú Mỹ đang tạm giữ Nguyễn Văn Phong (SN 1991, ngụ tỉnh Đồng Nai) đề điều tra hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 19/9, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh khi tuần tra trên QL 51 đoạn thuộc phường Tân Phước (TX. Phú Mỹ) thì phát hiện Phong có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra. Lực lượng chức năng sau đó phát hiện 2 gói nylon chứa ma túy đá.

Tại cơ quan công an, Phong thừa nhận giấu số ma túy này nhằm mục đích sử dụng cá nhân. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã lập biên bản bắt quả tang và bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an TX. Phú Mỹ điều tra theo thẩm quyền.

