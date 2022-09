Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 5/9, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, thông qua trang mạng Zalo, Bùi Thị Hồng Ngọc (SN 1992, quê tỉnh Trà Vinh) sử dụng tên giả là Lê Thị Tường Vy (SN 1988, quê tỉnh Trà Vinh) kết bạn với anh D.H.C (SN 1980, chỗ ở TX. Phú Mỹ). Qua nhiều lần nói chuyện, Vy sử dụng thông tin giả để yêu cầu anh C., chuyển tiền cho mình thông qua tài khoản ngân hàng Vy cung cấp. Trong thời gian từ tháng 4/2021, đến tháng 4/2022, anh C., đã chuyển cho Vy tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Thời gian sau, do không liên lạc được với Vy, anh C. đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan công an, Ngọc đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/9, Công an TX. Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, tại khu vực đường thuộc tổ 4, KP. Song Vĩnh, phường Tân Phước, lực lượng Công an TX. Phú Mỹ bắt quả tang Đặng Vũ Thanh Long (SN 1994, trú tại TX. Phú Mỹ) tàng trữ 2 gói nhỏ nghi là ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Nguyễn Anh)

Đánh bạc

Ngày 5/9, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại TT. Ngãi Giao. Qua xác minh, lực lượng Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Châu Đức bắt quả tang Lê Thị Hồng (SN 1968, trú tại huyện Châu Đức) ghi và bán số đề cho Trần Hoàng Long (SN 1987, trú tại huyện Xuyên Mộc). Tang vật thu giữ hơn 15 triệu đồng. (Sơn Khê)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn Công an TP. Vũng Tàu có thu giữ 1 xe máy có đặc điểm như sau: Hiệu ATTILA màu đen, đã qua sử dụng, biển số đăng ký: 72T1- 1964, số khung: RLGH125GD7D048072, số máy: VMM9BE – D048072. Vậy ai là chủ sở hữu của xe máy trên liện hệ Đội CSHS Công an TP Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856.241 hoặc 0866.172.272) để làm việc và nhận lại tài sản theo quy định của pháp luật.