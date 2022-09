Niềm vui ngày trở về

Sau thời gian chấp hành án phạt tù, những người từng lầm đường lạc lối đều mong muốn ngày trở về sẽ được người thân, cộng đồng cảm thông chia sẻ, dang rộng vòng tay đón nhận để làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội.

Phạm nhân tại Trại tạm giam-Công an tỉnh đọc các điều kiện tại Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước được niêm yết trong khuôn viên trại.

Làm lại cuộc đời

Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, 47 phạm nhân tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (27 phạm nhân tại Trại giam Xuyên Mộc, Cục C10-Bộ Công an và 20 phạm nhân ở Trại tạm giam Công an tỉnh, nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh) đã được Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá.

Không giấu nổi cảm xúc vui mừng khi được đặc xá đợt này, anh Nguyễn Thiện Th. (SN 1995, ngụ TX. Phú Mỹ), chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh nói: “Tôi rất vui khi nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước để tôi được đặc xá tha tù trước thời hạn. Tôi hứa sẽ trở thành người tốt và có ích cho xã hội”.

Anh Th. cho biết thêm, anh đã có vợ và 2 con. Trước khi vướng vòng lao lý, anh kinh doanh bất động sản, cuộc sống gia đình cũng khá giả. Tuy nhiên, tháng 9/2020, do bạn bè rủ rê, anh đã tham gia vào vụ gây rối trật tự công cộng và bị TAND TX.Phú Mỹ tuyên phạt 2 năm 9 tháng tù. Vào trại, anh luôn tự dặn lòng phải phấn đấu, cải tạo tốt để sớm về với vợ, con và anh đã nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Là một trong 27 phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc được đặc xá đợt này, ông Lê Xuân L. (SN 1974, ngụ huyện Xuyên Mộc) xúc động nói: “Để được đặc xá, tôi đã phải nỗ lực rất nhiều, cùng với đó là sự giúp đỡ tận tình của Ban Giám thị, cán bộ trại giam. Tôi muốn nhắn nhủ các phạm nhân đang chấp hành án rằng, chỉ có lao động, cải tạo tốt mới là con đường ngắn nhất để về bên gia đình, xã hội”.

Những người thân của các phạm nhân được đặc xá cũng không giấu nổi niềm hạnh phúc khi được đón chồng, con trở về. Bà Nguyễn Thị Bích Th. (ngụ huyện Xuyên Mộc), mẹ anh Phan Quốc C., chấp hành án tại Trại giam Xuyên Mộc, được đặc xá đợt này cho biết, những năm tháng tù tội là cái giá con trai của bà phải trả cho những sai lầm trong quá khứ. Khi nghe tin con được đặc xá, nhiều đêm bà không ngủ, mong sớm được gặp con.

“Mỗi lần đến thăm, tôi đều động viên con cố gắng cải tạo tốt để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Cháu được ra tù trước thời hạn, tôi vui lắm. Sau khi rời trại giam, tôi sẽ động viên con phấn đấu để trở thành người tốt”, bà Th. bày tỏ.

Xét duyệt công khai, minh bạch

Thượng tá Huỳnh Tấn Lập, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, quy định, điều kiện đặc xá đều được các đơn vị niêm yết công khai, minh bạch để phạm nhân tìm hiểu, bình xét. Công tác chuẩn bị được thực hiện chu đáo, công phu; quá trình xét duyệt hồ sơ diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, khách quan, cẩn trọng, kỹ lưỡng và chặt chẽ, bảo đảm đúng đối tượng, quy định của pháp luật.

Ngay sau khi nhận quyết định đặc xá cho phạm nhân trong dịp Quốc khánh 2/9/2022, Trại tạm giam Công an tỉnh và các nhà tạm giữ công an các huyện, thành phố, thị xã đã niêm yết công khai thông tin tại các khu vực trong trại. Đồng thời, phổ biến những quy định về đặc xá đến toàn thể phạm nhân, giúp phạm nhân nhận thức đúng đắn về chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng, Nhà nước để trở về với gia đình, địa phương sống tốt, sống hữu ích.

“Những người từng lầm đường, lạc lối đã phải trả giá cho sai lầm của mình. Khi được đặc xá trở về gia đình, xã hội, họ có cơ hội sửa sai, được sống và lao động, trọn vẹn quyền và nghĩa vụ công dân”, Thượng tá Trần Trọng Luật, Giám thị Trại tạm giam - Công an tỉnh nói.

Thiếu tá Lê Như Cường, Giám thị Trại giam Xuyên Mộc (Cục C10-Bộ Công an) cho biết, công tác triển khai điều kiện đặc xá năm 2022 đã được đơn vị công bố, thông báo toàn bộ phòng giam để các phạm nhân đối chiếu.

27 phạm nhân được đặc xá này là các cá nhân có thành tích cải tạo loại khá, tốt và chấp hành đầy đủ quy định. Sau khi có danh sách đặc xá, đơn vị đã phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp CCCD gắn chíp cho 27 phạm nhân này. Đến ngày công bố quyết định đặc xá, 27 phạm nhân sẽ ra về với thẻ CCCD mới.

“Trong các buổi sinh hoạt, chúng tôi đều vận động phạm nhân yên tâm chấp hành án và cải tạo tốt để sớm hòa nhập cộng đồng. Các phạm nhân được đặc xá là mục tiêu để các phạm nhân đang chấp hành án phấn đấu”, Thiếu tá Lê Như Cường nói.

Tham dự lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân, chúng tôi nhìn thấy những ánh mắt, nụ cười tươi vui và tinh thần quyết tâm làm lại cuộc đời của họ. Vậy là từ ngày 1/9, họ chính thức được trở về với mái ấm gia đình và xóm giềng với tư cách công dân như hằng mong đợi.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN-TRẦN TIẾN