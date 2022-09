Công an huyện Long Điền: Lập biên bản 16 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Tối 3/9, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Long Điền đã lập chốt kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông trên Tỉnh lộ 44A vi phạm nồng độ cồn. Qua kiểm tra, lực lượng công an huyện phát hiện, lập biên bản 16 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 6 xe ô tô, 10 xe mô tô.

Cảnh sát giao thông Công an huyện Long Điền kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trên Tỉnh lộ 44A.

Thời gian tới, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Long Điền sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người dân, thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu bia, không lái xe”. Qua đó, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế và kéo giảm tại nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển ô tô vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Người điều khiển xe máy trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg/lít khí thở bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN