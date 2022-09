Đường thông thoáng, giao thông ổn định

Dịp lễ 2/9, dù nhu cầu đi lại của người dân, du khách tăng cao nhưng tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh ổn định, không xảy ra kẹt xe trên Ql51 và những tuyến đường trọng điểm.

Lưu lượng phương tiện trên QL51 đoạn qua địa bàn TX. Phú Mỹ tăng cao, có ùn ứ nhưng không xảy ra kẹt xe dịp lễ 2/9.

Nhà xe vắng khách

Theo thống kê của Công ty CP Phát triển đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (BVEC), trong kỳ nghỉ lễ 2/9, lượng phương tiện lưu thông trên QL51 tăng khoảng 50% so với ngày thường. Trong đó, ngày 1/9 có khoảng 41.000 lượt xe/ngày đêm; ngày 2/9 khoảng 39.500 lượt xe/ngày đêm và ngày 3/9 là khoảng 40.200 lượt xe/ngày đêm.

Tuy nhiên, nhu cầu đi lại của người dân bằng xe dịch vụ vận tải đường bộ giảm mạnh so với các năm trước. Ông Trần Ngọc Khanh, Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng (xe khách chạy tuyến Vũng Tàu-TP. Hồ Chí Minh) cho biết, nhu cầu đi lại bằng phương tiện dịch vụ vận tải hành khách của người dân rất thấp, chỉ có chiều 31/8 tăng cao hơn so với ngày thường. Nguyên nhân có thể do học sinh, người lao động từ TP. Hồ Minh về quê nghỉ lễ nên dẫn đến số lượng hành khách tăng cao. Các ngày lễ sau đó thì số lượng hành khách cũng chỉ bằng các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần.

“Nguyên nhân có thể do người dân đi lại bằng xe cá nhân nhiều và sử dụng một số phương tiện khác như: tàu biển, phà biển. Dù đã tăng cường phương tiện cho dịp lễ 2/9 nhưng chúng tôi không phải sử dụng các phương tiện dự phòng để vận chuyển hành khách”, ông Trần Ngọc Khanh thông tin.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Thảo Hồng (xe khách chạy tuyến Vũng Tàu-Đà Lạt) cho biết, công ty không phải sử dụng phương án xe dự phòng, dù lượng khách có tăng 50% so với ngày thường. Theo bà Hồng, sau dịch COVID-19 lượng khách tham gia các dịch vụ vận tải hành khách vẫn chưa phục hồi trở lại. Ngoài ra, do kỳ lễ 2/9 diễn ra sau kỳ nghỉ hè dài ngày nên nhiều người dân đã đi du lịch trước đó và không đi lại, tham quan du lịch trong dịp lễ này.

Trái ngược với sự vắng lặng của các công ty dịch vụ vận tải hành khách đường bộ, lượng khách đi đường biển bằng tàu cao tốc lại tăng cao. Ông Trần Song Hải, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ xanh DP (Greenlines DP), khai thác tuyến tàu cao tốc Cần Giờ-Vũng Tàu cho biết, trong 4 ngày lễ, lượng khách sử dụng dịch vụ vận chuyển bằng tàu cao tốc của công ty khá cao, từ 14-18 ngàn lượt khách/ngày.

Để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách, công ty đã tăng 2,5 lần số chuyến và mỗi chuyến đều đạt 95% công suất. Ông Hải cho rằng, nhu cầu hành khách đi tàu biển tăng cao do nhiều người lo ngại tình trạng kẹt xe trên QL51.

Không xảy ra tình trạng kẹt xe

Ông Đinh Hồng Hà, Tổng Giám đốc BVEC cho biết, giao thông trên QL51 trong dịp lễ này khá ổn định. Tại Trạm thu phí T3 (TX. Phú Mỹ), dù lưu lượng xe tăng cao nhưng không xảy ra tình trạng kẹt xe hay ùn ứ.

“Trong 4 ngày lễ, BVEC đã thực hiện hơn 40 lần xả trạm thu phí với mỗi ngày xả 10 lần trong 10-15 phút/lần. Việc xả trạm chỉ diễn ra ở Trạm thu phí T2 (huyện Long Thành, Đồng Nai), còn tại Trạm thu phí T1 và T3, phương tiện lưu thông vẫn bảo đảm, không phải xả trạm. Nhìn chung, giao thông trên QL51 trong dịp lễ năm nay khá ổn định, thông suốt, không xảy ra điểm nóng kẹt xe phức tạp”, ông Hà khẳng định.

Tại TP. Vũng Tàu, tình hình giao thông dịp lễ 2/9 cơ bản ổn định. Tuy nhiên, cao điểm là thời điểm cuối ngày, phương tiện lưu thông nhiều, lượng xe biển ngoại tỉnh trên các tuyến đường tăng cao, giao thông có ùn ứ nhưng không xảy ra kẹt xe.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, để giải quyết tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông, thành phố đã cập nhật 28 vị trí bãi đậu xe và các nhà vệ sinh công cộng phục vụ người dân, du khách trên địa bàn. Địa phương đã sử dụng các bãi đất trống, trường học, trụ sở cơ quan làm bãi đậu xe tạm trong dịp lễ 2/9.

Ngoài ra, Công an TP.Vũng Tàu cũng bố trí lực lượng, huy động công an các phường, xã cùng tham gia điều tiết giao thông tại các khu vực có nguy cơ kẹt xe như vòng xoay tượng đài Dầu khí, vòng xoay Nguyễn Hữu Cảnh-đường 2/9. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc giao thông đã được giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, du lịch, nghỉ dưỡng tại thành phố biển.

Để tránh tình trạng kẹt xe, ùn ứ giao thông vào dịp lễ trên địa bàn TP.Vũng Tàu, UBND thành phố đã phối hợp với Sở GT-VT cắm biển cấm đậu xe trên các tuyến đường Thùy Vân, Hoàng Hoa Thám, Hạ Long, Trần Phú và Quang Trung, chỉ cho dừng đón trả khách. Các tuyến đường Phan Chu Trinh, Nguyễn Trường Tộ, Ngô Văn Huyền cấm xe 30-50 chỗ vào; cấm đậu ô tô các loại. Thành phố cũng cấm xe ô tô 30-50 chỗ đậu đỗ trên các tuyến đường nội thị, chỉ được dừng đón trả khách sau đó đi vào bãi đậu xe đã bố trí. Riêng với các tuyến đường chính lên Núi Lớn, Núi Nhỏ là Vi Ba và Hải Đăng, hẻm 444 Trần Phú, Sở GT-VT cũng cắm biển cấm xe ô tô lưu thông trong các ngày nghỉ lễ 2/9 và cấm đậu xe trên 3 tuyến đường này.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG