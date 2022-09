ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN LƯU THÔNG SAI LÀN, LẤN LÀN: Tai nạn chực chờ

Thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông đi sai làn đường, lấn làn... diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng.

TNGT khiến 1 người tử vong xảy ra tại đường 3/2, TP.Vũng Tàu do người điều khiển phương tiện đi vào làn dành cho xe ô tô.

Theo ghi nhận của PV, tại nhiều tuyến đường dù mặt đường rộng, thông thoáng, có vạch sơn, dải phân cách cứng quy định rõ làn đường dành cho ô tô và xe máy nhưng không ít người điều khiển phương tiện giao thông không tuân thủ, dẫn đến tai nạn thương tâm.

Đơn cử như vụ TNGT vừa mới xảy ra tại đường 3/2, TP.Vũng Tàu. Theo đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 22/9, xe mô tô biển số 72C1-580.. do anh L.Đ.L (SN 1985, quê tỉnh Thanh Hoá) điều khiển, lưu thông trên đường 3/2 trong phần đường dành cho xe ô tô theo hướng từ vòng xoay Cửa Lấp về khu đô thị Chí Linh. Khi đến gần ngã tư giao với đường Nguyễn Hữu Cảnh thì tự va vào dải phân cách cứng chia phần đường xe ô tô và xe máy. Hậu quả, anh L. tử vong.

Trước đó, vụ lấn làn của 1 xe ô tô tải suýt gây tai nạn nghiêm trọng cho 1 ô tô con đang lưu thông đúng chiều. Cụ thể, 8 giờ 40 phút ngày 8/9, xe tải mang biển số 72C-093.07 chạy trên đường Châu Pha-Tóc Tiên-Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) theo hướng từ Châu Pha đi Tóc Tiên đã bất ngờ lấn sang làn ngược chiều có vạch liền màu vàng, để vượt lên các phương tiện cùng chiều. Hành vi này làm cho 1 ô tô con đi đúng làn đường phải đánh lái khẩn cấp nép vào lề phải để tránh va quẹt. Vụ việc được camera hành trình của một phương tiện đi sau ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT TX.Phú Mỹ xác minh, tra cứu và mời lái xe Danh Minh Tiến (SN 1992, trú tại TP.Bà Rịa) lên làm việc với lỗi “điều khiển xe ô tải biển số 72C-093.07 không đúng làn đường”. Theo đó, Công an TX.Phú Mỹ ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng và tước GPLX 3 tháng đối với anh Tiến.

Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt quy định: phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với người điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng phần đường hoặc làn đường quy định (làn cùng chiều hoặc làn ngược chiều); hình phạt bổ sung là tước GPLX từ 1-3 tháng.

Theo Trung tá Phạm Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự-Công an TP.Vũng Tàu, các xe đạp, xe máy đi vào làn đường ô tô rất nguy hiểm, dễ gây tai nạn, đặc biệt vào sáng sớm và chiều tối do hạn chế tầm nhìn. Do đó, thời gian tới, lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát trong khung giờ cao điểm tại những tuyến đường có tình trạng phương tiện lưu thông sai phần đường, làn đường để xử lý nghiêm. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng các nguyên nhân dễ dẫn đến TNGT để người dân chấp hành.

Trung tá Phạm Văn Khánh, Đội trưởng Đội tuyên truyền và xử lý TNGT, Phòng CSGT-Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, lực lượng CSGT từ tỉnh đến các địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm TTATGT, đặc biệt ở tuyến đường có tình hình giao thông phức tạp, nguy cơ cao xảy ra TNGT. Trong đó, có những trường hợp vi phạm TTATGT đã bị xử lý “phạt nguội” từ hình ảnh, clip do người dân cung cấp. Thời gian tới, tiếp tục thực hiện các nội dung này nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN