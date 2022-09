Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông cho học sinh, sinh viên

Ngày 24/9, Bộ GD-ĐT phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Công ty Honda Việt Nam tổ chức Lễ phát động học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2022-2023. Buổi lễ được thực hiện theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các Sở GD-ĐT trong cả nước.

Đại diện các Sở GD-ĐT và trường ĐH, CĐ ký cam kết với Bộ GD-ĐT, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về đảm bảo an toàn giao thông.

Tại lễ phát động, gần 20 ngàn học sinh, sinh viên đã được phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, văn hóa giao thông và kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Ngô Thị Minh kêu gọi, các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Đồng thời, nêu cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm trong việc tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Mỗi thầy cô giáo, học sinh, sinh viên là một tuyên truyền viên tới gia đình, bạn bè và cộng đồng dân cư tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Từ đó, xây dựng văn hóa giao thông trong đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh, sinh viên toàn quốc.

Các Sở GD-ĐT, nhà trường tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm hưởng ứng Tháng hành động an toàn giao thông và cả năm học 2022-2023. Trong đó, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trọng tâm là tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông theo hướng tăng tính chủ động, sáng tạo của học sinh, sinh viên, lồng ghép với các phong trào, các hoạt động của nhà trường một cách phù hợp, hiệu quả; phối hợp đồng bộ giữa ngành giáo dục và các cơ quan liên quan, để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và tạo tác động từ nhiều phía đối với công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên.

Theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, riêng trong năm 2021, có 10,3% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến người dưới 18 tuổi.

