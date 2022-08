CÔNG AN TP.VŨNG TÀU: Chủ động tấn công, trấn áp tội phạm

Thời gian qua, Công an TP.Vũng Tàu đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp, kịp thời nắm bắt thông tin, xử lý nhanh các vụ việc. Qua đó bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Lực lượng CSGT-Công an TP.Vũng Tàu tuần tra xử lý người vi phạm TTATGT trên địa bàn.

Bám sát địa bàn

Phường 11 có diện tích 4,4km2, với 40 ngàn dân. Là địa bàn có nhiều nhà trọ, nhà nghỉ, cảng, nên công tác bảo đảm ANTT gặp nhiều khó khăn. Nhận thức được điều này, Công an phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường triển khai kế hoạch phòng, chống tội phạm đến từng khu dân cư cũng như thường xuyên tuyên truyền cho ngư dân, thuyền viên, chủ tàu về phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm. Phường duy trì hoạt động 110 tổ liên gia tự quản bảo đảm ANTT, thành lập các nhóm zalo để trao đổi thông tin về tình hình tội phạm giữa người dân và công an.

Nhờ bám sát địa bàn, ngày 7/6 vừa qua, Công an phường 11 đã bắt được 2 đối tượng trộm cắp tài sản số lượng lớn chỉ sau ít giờ gây án. Trước đó, chiều 6/6, Công an phường nhận được tin báo của anh Trần Văn C., nhân viên Công ty Phú Vĩnh An, đường 2/9, về việc bị kẻ gian trộm cắp tài sản là 7 giàn lạnh và 7 giàn nóng của bộ máy lạnh nhãn hiệu Daikin, với tổng trị giá gần 82 triệu đồng để trong container.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với thông tin do quần chúng cung cấp, Công an phường nhanh chóng xác định được danh tính các đối tượng gây án là Kiều Anh Huy (35 tuổi, tạm trú phường 12) và Cù Đình Chiều (32 tuổi, tạm trú phường 11) và tung lực lượng bắt giữ, thu hồi toàn bộ tài sản trả lại cho bị hại. Đồng thời, bàn giao đối tượng cho Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài vụ trộm cắp nói trên, các đối tượng này khai nhận còn thực hiện một số vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn TP. Vũng Tàu.

Trung tá Đoàn Văn Dung, Trưởng Công an phường 11 cho biết, nhờ triển khai tốt các biện pháp nêu trên và đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tình hình ANTT trên địa bàn phường 11 trong những năm qua luôn được giữ vững.

Không để bị động, bất ngờ

Thượng tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, trên cơ sở phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, Công an TP.Vũng Tàu đã kịp thời ban hành các chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề mới phát sinh. Công an thành phố đã chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, không để đột xuất, bất ngờ; phát huy hiệu quả mô hình liên gia tự quản phòng, chống tội phạm, xã hội hóa hệ thống camera; không để xảy ra tình trạng các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”.

Từ đầu năm đến nay, Công an TP.Vũng Tàu phát hiện 157 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; điều tra khám phá làm rõ 144 vụ, với 274 đối tượng (đạt tỷ lệ 91,7%); xử lý vi phạm hành chính 9 vụ/9 đối tượng về vi phạm quy định bảo vệ môi trường; phát hiện 237 vụ, với 583 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy, đã khởi tố 49 vụ, với 65 bị can; xử phạt hành chính 129 vụ, 445 đối tượng, đưa đi cai nghiện bắt buộc 52 vụ, với 59 đối tượng.

Bên cạnh đó, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được chú trọng. Trong đó, Công an thành phố tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, gắn với thực hiện các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Công tác xây dựng, củng cố, nhân rộng mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được quan tâm thực hiện. Hiện nay, trên địa bàn TP.Vũng Tàu có 12 mô hình, điển hình như: Liên gia tự quản phòng, chống tội phạm, Camera giám sát an ninh… đã phát huy tác dụng, hoạt động hiệu quả thiết thực. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 706 tin, trong đó 434 tin có giá trị, góp phần phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy cho biết thêm, trong thời gian tới, Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, trong đó tập trung vào các đối tượng nổi, địa bàn trọng điểm; duy trì, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng chiến đấu giữa công an và các lực lượng khác trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Đồng thời, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống tội phạm ở cơ sở, nhất là công tác quản lý, cảm hóa giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư. Song song đó, Công an thành phố huy động lực lượng, tổ chức tuần tra kiểm soát phòng chống tội phạm vào ban đêm tại các khu vực, địa bàn trọng điểm; phối hợp cấp ủy, chính quyền cấp phường, xã triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, làm trong sạch địa bàn không để các đối tượng ẩn náu lợi dụng hoạt động.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN