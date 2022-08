AN NINH - TRẬT TỰ 2/8/2022

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 2/8, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hoàng Thái (SN 1994, trú tại TP. Bà Rịa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Theo thông tin ban đầu, tại đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Hiệp, lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Thái tàng trữ trái phép 1 gói nhỏ ma túy đá. (Phước An)

Dâm ô với trẻ em

Ngày 2/8, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ dâm ô với người dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của gia đình bị hại, cháu H.N.N (SN 2015, trú tại TP.Vũng Tàu) qua chỗ ở của Lê Minh Lộc (SN 2004), ở đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh chơi. Sau đó, Lộc dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục của cháu N. thì bị gia đình nạn nhân phát hiện trình báo cơ quan công an. (Sơn Khê)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 2/8, Phòng Cảnh sát hình sự-Công an tỉnh cho biết, đã bắt đối tượng truy nã Hồ Công Bình (SN 2003, quê tỉnh Quảng Trị) theo quyết định truy nã về tội “sử dụng mạng máy tính viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, Bình gây án trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu rồi bỏ trốn nên ngày 4/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã. (Trí Nhân)

Trộm cắp tài sản

Ngày 2/8, Công an huyện Đất Đỏ đã lập hồ sơ xử lý Huỳnh Quang Độ (SN 1987, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Độ đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Mỹ (SN 1969, ở KP. Hải Lạc, TT. Phước Hải) trộm 3 ĐTDĐ. (Nguyễn Văn)