Sẽ thành lập Tổ phản ứng nhanh bảo đảm trật tự đô thị

Trước tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định; buôn bán hàng rong; vứt rác bừa bãi diễn biến phức tạp trên địa bàn, TP. Vũng Tàu sẽ thành lập tổ phản ứng nhanh để kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm, lập lại trật tự đô thị trên địa bàn.

Xe du lịch đỗ lấn chiếm vỉa hè tại tuyến đường Thùy Vân, TP. Vũng Tàu.

Cố tình vi phạm

Khảo sát một ngày cuối tháng 7 tại tuyến đường Thùy Vân, Bãi Sau, TP. Vũng Tàu, chúng tôi ghi nhận tình trạng dừng, đỗ xe không đúng quy định xảy ra khá nhiều. Cụ thể, tại khu vực Thùy Vân giao với tuyến đường La Văn Cầu (phường Thắng Tam), toàn bộ phần vỉa hè đều bị chiếm dụng làm bãi đỗ xe. Một số người còn vứt các ly nhựa, hộp xốp và túi ni lông ngổn ngang, gây mất mỹ quan đô thị tại đây.

Tương tự, tại khu vực bờ kè ven biển các tuyến đường Quang Trung, Hạ Long, Trần Phú thường xuyên xảy ra tình trạng các loại rác thải như: ly nhựa, hộp xốp, túi ni lông, khẩu trang… vứt bừa bãi. Bên cạnh đó, việc buôn bán hàng rong vẫn diễn ra tại khu vực công viên Bãi Sau, các tuyến đường Quang Trung, Hạ Long.

Tại đầu đường Vi Ba, mặc dù 1 bên cắm biển cấm đỗ xe ngày lẻ, 1 bên cấm đỗ xe ngày chẵn nhưng nhiều ô tô vẫn ngang nhiên vi phạm, dẫn đến giao thông thường xuyên bị ách tắc, đặc biệt vào cuối tuần.

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP. Vũng Tàu nhìn nhận, tình trạng ăn uống, xả rác ở khu vực dọc bờ kè biển, bãi tắm tại Bãi Trước, Bãi Sau và Bãi Dâu thời gian gần đây diễn ra phổ biến. Công tác sắp xếp trật tự mua bán tại các điểm du lịch dù được ngành chức năng, chính quyền địa phương quan tâm thực hiện thông qua các giải pháp tuyên truyền, ra quân xử lý vi phạm hay lập các chốt bảo vệ nhưng hiệu quả chưa cao.

Cùng với đó, tình trạng vi phạm trật tự đô thị còn diễn ra khá phức tạp tại một số tuyến đường, khu vực như: các đường Phước Thắng, Lưu Chí Hiếu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa; hẻm 1 Trần Bình Trọng. UBND thành phố đã chỉ đạo xử lý 3 lần liên tục trong thời gian qua nhưng vẫn chưa thể giải quyết triệt để tại các tuyến đường, khu vực trên. Cá biệt, có trường hợp trụ sở khu phố mở cửa hoạt động nhưng vỉa hè phía trước và khu vực xung quanh bị lấn chiếm làm nơi kinh doanh, buôn bán tự phát từ sáng đến tối.

Tăng cường lực lượng về cơ sở

Ông Trần Quốc Toản, Chủ tịch UBND phường Thắng Tam cho hay, việc kinh doanh, buôn bán trên lòng đường, vỉa hè mang lại nguồn lợi lớn, do đó một số người dù đã bị nhắc nhở, xử lý nhưng vẫn tái phạm. Nhiều trường hợp nhà mặt tiền đã ký cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè nhưng vẫn vi phạm. Thậm chí, một số trường hợp còn đe dọa, xúc phạm lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ.

Theo Phòng Quản lý Đô thị, từ 1/3/2022, Đội Trật tự Đô thị thành phố giải thể, do đó nhiệm vụ xử lý trực tiếp về vi phạm trật tự đô thị hiện nay do phường, xã thực hiện. Điều này gây thêm áp lực công việc cho các phường, xã do thiếu lực lượng và phương tiện thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, việc xử lý đối với người vi phạm không thực hiện quyết định vi phạm hành chính theo quy định nhiều thủ tục, do đó khó thực hiện dẫn đến chưa bảo đảm tính răn đe và công bằng trong quá trình xử lý.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, thời gian tới, thành phố sẽ giao Công an thành phố nghiên cứu, thành lập Tổ phản ứng nhanh để hỗ trợ các phường, xã trong công tác bảo đảm trật tự đô thị; kiên quyết xử lý các trường hợp chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự; hỗ trợ xử lý xe ô tô dừng, đỗ trái quy định, không hợp tác với lực lượng chức năng. Đồng thời, tăng cường lực lượng hỗ trợ tại các khu vực phức tạp về an ninh trật tự.

“Cùng với đó, chúng tôi sẽ nâng cao hiệu quả thu phí sử dụng vỉa hè; triển khai đấu thầu lựa chọn đơn vị thu phí sử dụng lòng đường để có thêm nguồn kinh phí hỗ trợ lực lượng làm công tác đô thị và chỉnh trang đô thị. Thành phố cũng sẽ thống kê quỹ đất công để tạo các bãi đậu xe tạm cho du khách, tránh tình trạng đậu xe tràn lan, không đúng quy định ở một số tuyến đường như hiện nay”, ông Vũ Hồng Thuấn nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an TP. Vũng Tàu đã xử lý 547 trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định; 136 xe bán hàng rong, xe rác tự chế; tạm giữ 19 xe mô tô, 28 xe đạp, 2 xe đẩy tự chế. Các phường, xã cũng xử phạt 245 trường hợp vi phạm trật tự đô thị với số tiền hơn 244 triệu đồng; thu giữ nhiều tang vật vi phạm như: xe tự chế, bàn ghế, dù. Phòng Quản lý Đô thị TP. Vũng Tàu đã cấp 461 giấy phép sử dụng tạm vỉa hè trên địa bàn thành phố. Các phường, xã đã triển khai thu phí sử dụng tạm vỉa hè với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

Bài, ảnh: QUANG LÊ