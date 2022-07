Kỳ 2: Rộ nạn trộm gà, bắt chó

Hàng loạt vụ trộm gà, bắt chó thời gian gần đây cũng rộ lên tại một số địa phương. Thậm chí, kẻ trộm táo tợn vào bắt trộm tới 2 lần, quét sạch cả đàn gà khiến gia chủ chỉ biết than trời.

Hai “cẩu tặc” ngang nhiên chích điện bắt trộm chó trước mặt chủ nhà tại thôn Tân Long (xã Châu Pha, TX.Phú Mỹ).

Kéo cả băng đi ăn trộm gà

Mới đây tài khoản facebook “Phong Nguyễn” đăng tải lên nhóm Dân Châu Đức 2 clip ghi cảnh trộm gà với dòng bình luận: “Trộm cắp gà có băng nhóm nhé”. Bài đăng nhận được nhiều lượt chia sẻ và bình luận bức xúc và lo lắng về tình hình ANTT ở địa phương.

Trao đổi với PV Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Thành Phong (thôn Hoàng Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức) cho biết, vào sáng 27/6, ông ra chuồng cho gà ăn thì phát hiện 4 con gà nhốt trong lồng bị mất. Kiểm tra xung quanh, ông Phong phát hiện lưới B40 bao quanh chuồng gà bị cắt rách.

Kiểm tra camera quan sát, ông Phong phát hiện khoảng 1 giờ 50 ngày 27/6, nhóm 4 thanh niên đi lối bên hông nhà ra phía sau chuồng gà. Sau một lúc ngồi dò địa hình, nhóm này đi vòng ra phía bên hông chuồng gà, cắt lưới B40 vào bắt trộm gà rồi nhanh chóng rời đi.

“Bọn trộm bắt mất 4 con gà đá tôi nhốt trong lồng, trị giá khoảng 1 triệu đồng/con. Những con gà khác trong chuồng được tôi khóa bằng ổ khóa cứng nên nhóm này không bắt được. Thời gian gần đây, tôi nghe có nhiều người trong thôn cũng bị mất gà, thậm chí có nhà bị mất đến 2 lần”, ông Phong nói.

Vào đầu tháng 7, nhiều bệnh nhân điều trị tại Trung tâm y tế TX.Phú Mỹ bị mất ĐTDĐ. Trích xuất camera, lực lượng chức năng phát hiện 1 người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mặc áo khoác xanh đã đột nhập vào phòng bệnh nhân rồi trộm đi 3 ĐTDĐ. Cũng thời gian này, Trung tâm y tế TX.Phú Mỹ phát hiện một số phòng khác ở trung tâm cũng xảy ra tình trạng mất trộm ĐTDĐ. Trao đổi với PV, lãnh đạo Trung tâm y tế TX. Phú Mỹ xác nhận có kẻ gian đột nhập lấy đi một số tài sản của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Số lượng mất trộm khoảng 5-6 chiếc ĐTDĐ ở vài phòng bệnh khác nhau. Hiện Trung tâm y tế TX.Phú Mỹ đã báo cáo vụ việc tới Công an TX. Phú Mỹ để có hướng xử lý tiếp theo. Đơn vị cũng họp khẩn để làm rõ trách nhiệm, chỉnh đốn lại quy trình giám sát an ninh tại trung tâm y tế nhằm đảm bảo tài sản cho người dân.

Cũng vào khoảng cuối tháng 6, ông T.Th. (thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức) bị trộm đột nhập bắt đàn gà khoảng 10 con. Ông T.Th. đi làm cả ngày nên chỉ đến lúc tối về cho gà ăn mới phát hiện gà bị mất. Tại hiện trường, lưới B40 bao quanh khu nuôi nhốt gà bị cắt rách vừa tầm người chui vào. “Trộm cắt lưới vào chuồng gà bắt còn sót lại 3 con. Khoảng 6 ngày sau, bọn trộm lại vô bắt tiếp 3 con còn lại. Nay thì sạch chuồng, trộm chắc khỏi vô nữa”, ông T.Th. ngao ngán nói.

Cách nhà ông T.Th. khoảng 100m, 2 con gà mái đang ấp trứng trên ổ của ông T.V.H. cũng bị trộm bắt mất trong lúc ông này về nhà trong xóm để ăn cơm. “Trưa tôi ở ngoài rẫy về nhà trong xóm ăn cơm, đầu giờ chiều ra thì phát hiện 2 con gà đã bị bắt mất. Đáng nói là, 2 con gà này đang ấp rổ trứng đặt trên chuồng nhốt con chó becgie mới mua để canh phòng mà bọn trộm vẫn bắt được gà”, ông T.V.H. bức xúc nói.

Hầu hết người dân bị trộm mất tài sản đều cho biết, không báo vụ việc lên công an địa phương. “Mất rồi, báo cũng có được gì đâu nên tôi không báo lên công an”, một người dân bị mất trộm ở xã Bình Trung nói.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Minh Hòa, Trưởng Công an xã Kim Long (huyện Châu Đức) cho biết, chưa nắm được thông tin các vụ trộm gà trên địa bàn do người dân không báo vụ việc tới công an. Đồng thời cho biết, sẽ xác minh thông tin mà PV phản ánh. Cũng theo Trung tá Nguyễn Minh Hòa, từ trước tới nay công an địa phương vẫn kết hợp với cảnh sát hình sự của huyện thường xuyên đi tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

6 tháng đầu năm 2022, Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố 27 vụ trộm cắp tài sản, khởi tố 20 bị can. Trong đó các vụ trộm chủ yếu là xe máy và nhập nha trộm tiền, vàng. Các phương thức thủ đoạn trộm tuy không mới nhưng mức độ liều lĩnh và tinh vi hơn trước. Công an TX.Phú Mỹ cũng truy xét xử lý nhiều đối tượng thực hiện hàng loạt vụ trộm gây bất an cho người dân. Đơn cử, Công an TX. Phú Mỹ đã khởi tố Dương Chí Hiếu (SN 1989) và Võ Thành Long (SN 1993, cùng ngụ phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) để điều tra hành vi “trộm cắp tài sản”. Từ tháng 3-6/2022, 2 đối tượng đã thực hiện ít nhất 5 vụ trộm các tài sản như: máy cắt, máy xịt rửa xe, máy hàn, bia,... để bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Bắt chó còn hăm dọa cả chủ nhà

Còn tại xã Châu Pha (TX. Phú Mỹ) những ngày gần đây liên tục xảy ra tình trạng trộm chó, xe máy và nhập nha trộm cắp tài sản.

Rạng sáng ngày 27/6, 2 “cẩu tặc” phát hiện chó đứng trước nhà dân tại con hẻm thuộc tổ 2 (thôn Tân Long, xã Châu Pha) liền tiếp cận săn mồi. Mặc cho chủ nhà đang ngồi gần đó nhưng 2 tên trộm vẫn liều lĩnh dùng dụng cụ chích điện gạ gục chú chó rồi đưa lên xe. Thấy chủ nhà cùng người dân xung quanh tri hô, 2 “cẩu tặc” hung hăng quay lại chửi, thách thức chủ nhà rồi tẩu thoát.

Ông T.V.T. (chủ nhà) nói: “tụi nó chạy tới chích điện con chó rất nhanh. Tôi cùng hàng xóm vừa tri hô chứ không truy đuổi kịp. Trong tay nó có dụng cụ chích điện nên cũng sợ bị nó tấn công ngược lại”.

Sau sự việc mất trộm chó nhà ông T.V.T., ngay ngày hôm sau nhà bà N.T.Th. (cách nhà ông T.V.T. khoảng 300m) cũng bị mất trộm xe máy. Bà N.T.Th cho biết, đây là phương tiện gia đình vừa mua cách đây vài tuần. Thời điểm mất, bà N.T.Th. vừa để xe ở trước cửa nhà, trong cốp còn cất giữ cả giấy tờ xe.

Trung tá Đặng Minh Hải, Trưởng Công an xã Châu Pha cho biết, thời gian sau dịch COVID-19, đơn vị đã tiếp nhận hàng chục đơn tố giác, tin báo tội phạm, bắt 11 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, ra quyết định xử phạt 116 trường hợp với tổng số tiền gần 120 triệu đồng.

Trong tháng 6 vừa qua, Cơ quan CSĐT công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Công an xã Châu Pha thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Tất Thắng (biệt danh Tư “Thun”, SN 1992, ngụ thôn Tân Lễ B) về tội “trộm cắp tài sản”. Đây là đối tượng đã có 2 tiền án về tội “hủy hoại tài sản”, “cố ý gây thương tích” và 1 tiền sự về tội “trộm cắp tài sản”. Được biết, Tư “Thun” nổi tiếng về trộm vặt gây bức xúc, bất an cho người dân địa phương.

Với thông tin phản ánh một số vụ trộm cắp tái diễn xảy ra trên địa bàn, Trưởng Công an xã Châu Pha cho biết sẽ rà soát và nắm tình hình, bố trí lực lượng tuần tra nhằm sớm truy xét các đối tượng gây án.

Bài, ảnh: TRẦN TIẾN-TIỂU THIÊN