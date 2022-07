Kiềm chế hoạt động buôn lậu trên khu vực biên giới biển

Thời gian gần đây hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên khu vực biên giới biển vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng trên, góp phần tránh thất thu ngân sách và giữ vững an ninh, an toàn hàng hải.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt tàu TG 93998 TS vận chuyển 80 ngàn lít dầu D.O trái phép.

Thủ đoạn tinh vi

BĐBP tỉnh được giao kiểm soát, bảo đảm ANTT vùng nước cảng dọc các sông: Thị Vải, Cái Mép, Đồng Nai, Bình Dương và 55 cảng biển đang khai thác thuộc TP.Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ và Gò Dầu (tỉnh Đồng Nai). Phạm vi rộng, các đối tượng dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi buôn lậu nên lực lượng BĐBP gặp nhiều khó khăn trong quản lý cảng biển và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo Thượng tá Phạm Văn Hòe, Chính trị viên Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng BR-VT, các đối tượng vừa tổ chức liên kết thành băng, nhóm vận chuyển hàng lậu số lượng lớn, vừa tổ chức buôn lậu nhỏ, lẻ; dùng những tờ khai ưu đãi thuế, kê khai không đầy đủ, không đúng tên hàng với nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi để gian lận thương mại.

Bên cạnh đó, nhiều đối tượng tìm cách móc nối với tàu, thuyền trên địa bàn, giao hàng tại phao số 0 để vận chuyển, tuồn hàng lậu vào đất liền qua đường tiểu ngạch, bãi ngang, bãi tạm. Các tàu trong bờ ra lấy hàng thường không có số hiệu, chuẩn bị hóa đơn, chứng từ không hợp lệ để đối phó, ngụy trang tàu với nhiều hầm chứa hàng lậu; sang, chiết hàng, sử dụng nhiều hành trình, tốc độ, thời gian khác nhau.

Ở trên bờ, các đối tượng còn trộn lẫn, ngụy trang các loại hàng hóa với nhau hoặc lợi dụng đêm tối, thời tiết xấu để vận chuyển, giao dịch. Khi bị phát hiện thì tìm cách cho tàu chạy trốn hoặc chống đối quyết liệt với cơ quan chức năng.

Để đấu tranh phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong năm 2021 và những tháng đầu năm nay, BĐBP tỉnh tổ chức gần 12.000 tổ tuần tra trên bộ, trên biển với sự tham gia của gần 40.000 lượt cán bộ, chiến sĩ. Qua đó phát hiện nhiều vụ vi phạm.

Điển hình, rạng sáng ngày 27/4, trong lúc tuần tra tại khu vực hẻm 7/35 đường Phước Thắng (phường 12, TP. Vũng Tàu), Tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Chí Linh phát hiện xe TOYOTA INNOVA mang biển kiểm soát 51H-570.78 do Lê Thanh Tú (34 tuổi, trú tại huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) có dấu hiệu nghi vấn nên kiểm tra. Qua kiểm tra, Tổ phát hiện trên xe đang vận chuyển 12.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET không rõ nguồn gốc, xuất xứ và hai biển số xe 71A-16568; 51H-28094. Qua đấu tranh khai thác, Lê Thanh Tú khai nhận chở số thuốc trên từ khu vực biên giới Campuchia về TP. Vũng Tàu để bán. Hai biển số trên xe là biển số giả được dùng để thay đổi trên đường vận chuyển nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Trong quá trình di chuyển bằng ô tô để giao thuốc lá lậu cho khách hàng, Tú liên tục thay đổi biển số xe để tránh bị theo dõi.

Kiểm soát chặt địa bàn

Xác định công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm là nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhằm giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển, BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả. Cụ thể, chủ động nắm chắc tình hình từ xa để phát hiện sớm tội phạm; duy trì chặt chẽ hoạt động kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, vùng biển; kiểm soát tàu thuyền, ngư dân khi ra biển, nhất là khu vực cửa khẩu, cảng biển, cửa sông, cửa lạch; tăng cường lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm trên các địa bàn trọng điểm; kết hợp đấu tranh thường xuyên với mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm.

Bên cạnh đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, một trong những kinh nghiệm rút ra nhằm kiểm soát tốt địa bàn là dựa vào ngư dân, phát huy vai trò quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Theo Thượng tá Mai Anh Tuấn, Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP tỉnh, các đơn vị cần chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thường xuyên phối hợp sơ kết, rút kinh nghiệm, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào đấu tranh, tố giác tội phạm, tổ chức gặp mặt, bồi dưỡng, phổ biến pháp luật cho chủ tàu thuyền, ngư dân, xây dựng tổ đoàn kết trên biển, xây dựng thế trận biên phòng trên biển vững mạnh.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung nghị quyết, chỉ thị, công điện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và địa phương cũng như chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

“Lực lượng chức năng sẽ chủ động nắm chắc tình hình từ xa để phát hiện sớm tội phạm; duy trì chặt chẽ hoạt động kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, vùng biển; kiểm soát tàu thuyền, ngư dân khi ra biển, nhất là khu vực cửa khẩu, cảng biển, cửa sông, cửa lạch; tăng cường lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm trên các địa bàn trọng điểm; kết hợp đấu tranh thường xuyên với mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm”, Thượng tá Mai Anh Tuấn nói.

