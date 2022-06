Vợ "cắn răng" giúp chồng đoạn tuyệt cờ bạc

Muốn ngăn cản chồng tham gia cá cược bóng đá ăn tiền, người vợ đã tố cáo việc đánh bạc tới công an. Sau quá trình điều tra cơ quan công an đã khởi tố vụ án và bị can, TAND cấp sơ thẩm đã tuyên phạt người chồng hơn 3 năm tù.

Bà N.T.N buồn bã kể chuyện nhà với phóng viên.

Thà một lần đau

TAND tỉnh vừa xét xử phúc thẩm vụ án “đánh bạc” đối với bị cáo N.V.T. (SN 1970, ngụ huyện Long Điền), đã tuyên huỷ bản án hình sự sơ thẩm của TAND huyện Long Điền, trả hồ sơ để điều tra xét xử lại theo quy định.

“Trên cơ sở hồ sơ vụ án nêu nhiều đối tượng tham gia đánh bạc với bị cáo N.V.T. mà cơ quan điều tra chưa xác minh làm rõ. Ngoài ra, quá trình điều tra, truy tố còn có nhiều thiếu sót. Do đó cần điều tra, xét xử lại để tránh bỏ lọt tội phạm”, thẩm phán Bùi Thái Hùng nêu lý do tuyên huỷ án sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, khoảng tháng 8/2020, Nguyễn Kim Nghĩa quen biết với người tên Hùng (không rõ nhân thân, lai lịch) thông qua bạn bè ngoài xã hội. Hùng cho Nghĩa biết việc người này nhận kèo cá cược bóng đá ăn tiền và nếu Nghĩa giới thiệu người chơi thì Hùng sẽ chi tiền hoa hồng.

N.V.T. biết Nghĩa đang tổ chức cho người khác chơi cá cược bóng đá ăn tiền nên đã nhắn tin cho Nghĩa và nhiều người khác để tham gia đánh bạc. Hằng ngày, Nghĩa nhắn tin cho Hùng để người này gửi kèo cá cược bóng đá qua cho Nghĩa. Nghĩa sau đó nhắn tin cho N.V.T để người này xem và chọn kèo cá cược. Sau khi chọn kèo, trận bóng đá cùng số tiền cá cược N.V.T nhắn tin cho Nghĩa biết để “chốt” kèo.

Sau mỗi trận bóng, Nghĩa chuyển toàn bộ nội dung tin nhắn của N.V.T cho Hùng để tính tiền thắng thua. Hùng hẹn Nghĩa đến những quán cà phê trên địa bàn huyện Long Điền để lấy tiền thắng thua và đưa tiền hoa hồng cho Nghĩa dựa trên số tiền cá cược mà Nghĩa nhận giao cho Hùng. Hùng đưa cho Nghĩa số tiền 30 ngàn đồng/1 triệu đồng tiền nhận cá cược. Sau đó, Nghĩa nhắn tin báo kết quả cho N.V.T và hẹn gặp ở quán cà phê để chung chi tiền thắng thua.

Từ ngày 16/7 đến 3/11/2020, N.V.T đã đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền với 485 trận và mua số đề 35 lần với số tiền đánh bạc từ 5 đến dưới 50 triệu đồng, 23 trận và 2 lần mua số đề với số tiền đánh bạc trên 50 triệu đồng. Nguyễn Kim Nghĩa có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền với 118 trận với số tiền từ 5 đến dưới 50 triệu đồng, 3 trận có số tiền đánh bạc trên 50 triệu đồng.

Ngày 8/11/2020, bà N.T.N (SN 1976, vợ của N.V.T) đến công an địa phương để trình báo việc chồng mình có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá ăn tiền. Đồng thời giao nộp chiếc điện thoại di động có gắn sim mà chồng mình dùng để cá cược bóng đá ăn tiền.

Công an huyện Long Điền sau đó đã vào cuộc điều tra, khởi tố vụ án và bị can. Tiếp đó, TAND huyện Long Điền đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo N.V.T 3 năm 6 tháng tù và Nguyễn Kim Nghĩa 3 năm tù về tội “đánh bạc”. N.V.T. sau đó đã kháng cáo lên cấp phúc thẩm.

“Tôi bị tai biến, huyết áp cao và đái tháo đường nên phải uống thuốc thường xuyên. Ở nhà thì con cái đông lại còn phải nuôi mẹ già nên mới kháng cáo mong tòa xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt”, ông N.V.T. nói.

Có buồn mới... có nhau

Tiếp chuyện PV với vẻ mặt buồn bã, bà N.T.N cho biết, ông N.V.T vốn là người hiền lành, chí thú làm ăn và cả hai có với nhau 9 mặt con. Giữa năm 2020, ông N.V.T nghe lời dụ dỗ của nhóm người ở địa phương nên vướng vào cờ bạc.

Theo bà N.T.N, vì chồng cá cược bóng đá ăn tiền trên tin nhắn điện thoại nên khi có người tới nhà đòi tiền thì bà mới biết. “Chồng nợ tới đâu tôi vay tiền họ hàng trả tới đó. Nhưng đợt sau này nhóm người ông Nguyễn Kim Nghĩa kéo đến nói chồng tôi còn nợ 40 triệu đồng. Khi tôi chưa kịp trả thì nhóm này bắt đầu “khủng bố” để đòi nợ, bà N.T.N nói.

Theo bà N.T.N, gần cả tháng trời nhóm người này hết gọi điện đòi tiền thì kéo đến quậy phá, tạt mắm tôm, sơn, đập kính cửa nhà. Thậm chí họ còn in hình ông N.V.T rải khắp nơi và cắm nhang trước cửa nhà để gây áp lực đòi nợ.

Liên tục bị “khủng bố” đòi tiền, bà N.T.N tức giận nên đã tố cáo việc chồng đánh bạc tới công an địa phương. “Tôi tố cáo lên công an là chỉ muốn để chồng từ bỏ hoàn toàn cá cược bóng đá”, bà N.T.N bỏ dở câu nói, ánh mắt buồn bã.

Sau khi xảy ra vụ việc, cả hai vợ chồng đều buồn nhưng không hề giận hay cãi vã nhau. Bà luôn động viên ông buông bỏ hết tất cả để cùng lo cho con cái. Công việc bận rộn nên khi toà xét xử cũng chỉ mỗi ông N.V.T lủi thủi tới toà mà không có người thân. “Toà xử xong, chồng tôi về cũng chỉ buồn mà không nói gì với tôi. Có lẽ ổng cũng hiểu...”, bà N.T.N lặng buồn.

Nói về việc làm của vợ, ông N.V.T. chia sẻ: “Vợ chồng sống với nhau mấy chục năm nay rồi thì dù gặp chuyện cũng phải bỏ qua cho nhau để sống vì các con”.

Bài, ảnh: BẠCH LONG