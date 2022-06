Bị bắt sau 27 năm trốn truy nã

Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh đã bàn giao đối tượng Tạ Anh Tuấn (ảnh, SN 1970, quê Nam Định) cho Công an tỉnh Nam Định điều tra xử lý về tội cướp giật tài sản.

Theo hồ sơ, năm 1994, do túng thiếu vì nợ nần nên Tuấn đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn TP. Nam Định. Thời điểm gây án, Tuấn đang là cán bộ Công ty Đường sắt TP. Nam Định. Sau khi gây án, Tuấn đã bỏ trốn vào nhiều tỉnh ở miền Nam sinh sống.

Ngày 8/7/1995, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định truy nã Tuấn về hành vi cướp giật tài sản.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua công tác nắm tình hình, ngày 17/6, lực lượng PC02 Công an tỉnh đã phát hiện Tuấn đang lẩn trốn tại xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ. PC02 Công an tỉnh đã phối hợp Công an tỉnh Nam Định bắt giữ Tuấn khi đối tượng đang ở phòng trọ tại ấp 3, xã Tóc Tiên. Đến thời điểm bị bắt, Tuấn đã trốn truy nã được 27 năm.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN