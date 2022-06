Cải thiện phòng chống cháy nổ trong KCN

Từ đầu năm đến nay, lực lượng PCCC&CNCH-Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát PCCC tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để kịp thời phát hiện những thiếu sót để chấn chỉnh, khắc phục, nhằm hạn chế những sự cố cháy, nổ có thể xảy ra.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh kiểm tra máy bơm nước tại Công ty Hoa Sen.

DN tự lo cho mình

Công ty TNHH MTV Hoa sen Phú Mỹ, tại KCN Phú Mỹ 1, TX.Phú Mỹ có diện tích hơn 5ha. Công ty có 2 nhà xưởng chính rộng gần 3,5ha chuyên sản xuất kết cấu khung thép và mái tôn. Để đảm bảo an toàn PCCC, DN đã đầu tư hệ thống báo cháy tự động và xây dựng 1 hồ chứa nước chữa cháy khoảng 600m3, cùng hệ thống máy bơm và 147 bình chữa cháy các loại. Công ty cũng thành lập đội PCCC cơ sở gồm 28 người. Lực lượng này thường xuyên được lực lượng Cảnh sát PCCC huấn luyện, sẵn sàng ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Ông Nguyễn Minh Hiệp, Đội trưởng đội PCCC cơ sở, Công ty TNHH MTV Hoa sen Phú Mỹ cho biết, công tác PCCC được lãnh đạo công ty rất quan tâm. Theo đó, ban giám đốc công ty đã chỉ đạo các bộ phận sản xuất luôn chú trọng công tác PCCC tại công ty. “Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị chữa cháy để sẵn sàng sử dụng khi có sự cố. Ngoài ra, hàng tháng, chúng tôi đều diễn tập, huấn luyện giả định các tình huống nội bộ để đảm bảo công tác PCCC”-ông Hiệp nói.

Còn tại chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt, KCN Châu Đức chuyên sản xuất giày da. Đây là các nguyên, vật liệu dễ cháy nên DN luôn ý thức được tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy. Công ty đã lắp đặt hệ thống báo cháy tự động, 1 cụm bơm từ bể chứa nước chữa cháy 500m3 nước, trang bị gần 1.000 bình chữa cháy các loại. Tất cả phương tiện, thiết bị PCCC được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ theo quy định. Đội PCCC cơ sở được thành lập với 51 người, thường xuyên được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy, nổ có thể xảy ra.

Ông Nguyễn Hữu Tuyền, Đội trưởng đội PCCC cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt KCN Châu Đức cho hay, công tác PCCC được công ty rất chú trọng. Lực lượng bảo vệ tuần tra thường xuyên cả ngày, lẫn đêm để kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn về PCCC để kịp thời xử lý.

Cơ quan chức năng chấn chỉnh kịp thời

Lực lượng Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh kiểm tra vòi phun nước tại Công ty Giày Uy Việt.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 15 KCN, với gần 500 DN đang hoạt động và nhiều dự án đang triển khai. Trong đó, có khoảng 305 DN thuộc diện quản lý về PCCC. Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng PCCC-Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra 100% cơ sở thuộc diện quản lý. Qua kiểm tra, rà soát, Cảnh sát PCCC phát hiện nhiều DN vẫn còn sắp xếp, bố trí hàng hoá tại khu vực sản xuất không đảm bảo yêu cầu thoát nạn khi xảy ra sự cố. Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị PCCC chưa được quan tâm, đúng mức, việc bổ sung các phương tiện, hệ thống PCCC theo yêu cầu còn chậm trễ... Những thiếu sót này đã được Cảnh sát PCCC nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Thượng uý Cao Thành Công, cán bộ kiểm tra PCCC thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH-Công an tỉnh cho biết, khi kiểm tra nếu phát hiện các nguy cơ mất an toàn về PCCC lực lượng chức năng đã kiến nghị DN khắc phục ngay. Đồng thời, hướng dẫn người đứng đầu DN công tác duy trì, bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC để hạn chế nguy cơ cháy, nổ đến mức thấp nhất.

