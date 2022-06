AN NINH - TRẬT TỰ 14/6/2022

Đánh chết người

Ngày 14/6, Phòng CSHS, Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ chết người xảy ra tại công trường NovaWord, huyện Xuyên Mộc. Theo thông tin ban đầu, công nhân công trường này phát hiện ông Nguyễn Đình Thăng (SN 1977, trú tại huyện Xuyên Mộc) tử vong tại trạm bơm cấp nước của dự án nên báo cơ quan công an. Qua điều tra cơ quan công an xác định, Dương Đệ Hoàng (SN 1992, trú tại xã Bình Châu) đột nhập vào khu vực trạm bơm trộm cắp tài sản thì bị ông Thăng phát hiện. Hoàng dùng thanh sắt đánh ông Thăng gục xuống tại chỗ rồi bỏ chạy. Sau đó, Hoàng gọi cho Dương Đệ Hậu (SN 1996, em Hoàng) đến đón. (Nguyễn Văn)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 14/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, 1 người đàn ông (chưa rõ nhân thân lai lịch) cầm 1 tờ vé số giải đặc biệt của tỉnh Cà Mau đến tiệm vàng Kim Hương, phường Phước Hòa, TX.Phú Mỹ để đổi 1,775 tỷ đồng. Sau đó, nhân viên tiệm vàng đem tờ vé số này xuống tỉnh Cà Mau để đổi thưởng thì được thông báo là vé số giả. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

● Ngày 14/6, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Trần Công Dương (SN 1978, quê tỉnh Trà Vinh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý. Trước đó, tại tổ 10, KP.Song Vĩnh, phường Tân Phước lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Dương tàng trữ 2 gói ma tuý dạng đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

● Ngày 14/6, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh điều tra, làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Minh Khang (SN 2005, trú tại KP. Hải An, TT. Long Hải, huyện Long Điền) và Lê Văn Bạo (SN 1982, trú tại xã Tân Bình, TX. La Gi, tỉnh Bình Thuận). Vào 14 giờ ngày 13/6, tại khu vực vòng xoay thuộc tổ 4, ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Công an xã Phước Tỉnh và Công an huyện Long Điền phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Minh Khang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá có trọng lượng khoảng 2,3gram. Nguyễn Minh Khang khai nhận đây là ma túy tổng hợp dạng đá được đối tượng mua về để sử dụng với giá 3,3 triệu đồng.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 10/6, tại khu vực ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Công an xã Phước Hưng và Công an huyện Long Điền bắt quả tang Lê Văn Bạo tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu được gồm 1 gói nilon màu trắng được hàn kín, bên trong chứa 5gram ma túy tổng hợp dạng đá. (Minh Nhân, Văn Anh)