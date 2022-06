Xử lý 17 phương tiện vi phạm hành lang an toàn đường ống dẫn khí

Thực hiện kế hoạch tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển kết hợp bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trên biển, từ ngày 11 đến 13/6, Tổ tuần tra của Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh và Công ty đường ống khí Nam Côn Sơn đã thực hiện tuần tra dọc hành lang an toàn đường ống khí Nam Côn Sơn từ km22 đến km90 và ngược lại.

Qua tuần tra, Tổ công tác phát hiện 12 vụ với 17 phương tiện đang neo đậu, khai thác thủy sản trong và cận kề hành lang an toàn đường ống dẫn khí. Trong đó lập biên bản 4 vụ với 6 tàu cá của tỉnh BR-VT; 6 vụ với 8 tàu cá tỉnh Bình Thuận; 1 vụ với 2 tàu cá của tỉnh Bến Tre.

Ngoài ra, Tổ công tác đã kết hợp phát tờ rơi in bản đồ, tọa độ các tuyến ống dẫn khí dưới đáy biển; tuyên truyền về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí… cho người dân.

NHÂN ĐOÀN