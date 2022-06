Tiếp tục xét xử vụ lừa đảo hơn 223 tỷ đồng tại Công ty Sao Vàng

Ngày 13/6, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty Sao Vàng đối với bị cáo Phạm Thu Hà (SN 1983, trú TP.Vũng Tàu). Đây là vụ án có tới 67 bị hại và 404 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 223 tỷ đồng.

Bị cáo Phạm Thu Hà bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Huỳnh Ngọc Thiện, đây là lần thứ 2 TAND tỉnh đưa vụ án ra xét xử sau nhiều lần hoãn và trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp yêu cầu cơ quan công an điều tra bổ sung. Đến nay, Viện KSND tỉnh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng đã ban hành trước đó nên TAND tỉnh tiếp tục đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định, không để kéo dài gây bức xúc trong dư luận.

Cáo trạng xác định hành vi của bị cáo Phạm Thu Hà phạm vào tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 12 đến 20 năm tù hoặc chung thân.

Trong ngày làm việc đầu tiên, HĐXX tập trung làm rõ nội dung vai trò của bị cáo Phạm Thu Hà trong Công ty Sao Vàng, trách nhiệm của bị cáo đối với thiệt hại của 67 bị hại.

Trả lời HĐXX, bị cáo Hà cho rằng mình chỉ phụ trách quản lý về mặt nhân sự. Còn việc thu tiền của các bị hại để hoạt động kinh doanh, đầu tư hay làm gì thì bị cáo không biết. Bị cáo Hà cũng cho rằng mình không lấy tiền của khách hàng và nếu bắt đền bù thiệt hại thì bị cáo cũng không biết lấy ở đâu ra.

Theo cáo trạng, Công ty Sao Vàng thành lập năm 2009 với 3 cổ đông. Huỳnh Thị Ngân Trang (SN 1983, trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai), là Chủ tịch HĐQT Công ty Sao Vàng. Tháng 9/2010 Phạm Thu Hà trở thành cổ đông của Công ty Sao Vàng, là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Mục đích thành lập công ty để kinh doanh nữ trang và làm đại lý môi giới cho các sàn chứng khoán SME của Công ty TNHH Chứng khoán Hồng Hối và sang vàng Phú Gia.

Từ năm 2012-2017, Huỳnh Thị Ngân Trang cùng Phạm Thu Hà kêu gọi, huy động người dân đóng tiền “hợp tác đầu tư” với công ty Sao Vàng và cam kết lợi nhuận từ 22-30%/năm. Kết quả, gần 500 người tin tưởng và góp vào công ty số tiền 407 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty mới chi trả cho khách hàng gần 175 tỷ đồng và chi hoa hồng cho nhân viên hơn 9,1 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2016, Phạm Thu Hà là cổ đông, giữ các chức vụ quan trọng trong Công ty Sao Vàng, có vai trò giúp sức tích cực cho Trang lừa đảo bằng thủ đoạn trên. Cụ thể, từ 2015-2016, Hà giúp Trang trực tiếp ký kết 70 hợp đồng (HĐ) hợp tác đầu tư và 7 HĐ đáo hạn với 67 khách hàng, ký phụ lục HĐ hợp tác đầu tư thỏa thuận lợi nhuận cố định phải trả với khách hàng 27,6%/năm, lợi nhuận kỳ vọng từ 15%-36%/năm, với cam kết trả lợi nhuận trước cho khách hàng mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh. Hậu quả, 67 khách hàng tin tưởng bị chiếm đoạt số tiền gần 24 tỷ đồng.

Công ty Sao Vàng đã đầu tư vào các dự án, mua cổ phiếu và bị thua lỗ, không có doanh thu nhưng Trang và Hà vẫn duy trì trả lợi nhuận cho khách hàng bằng cách lấy tiền của khách hàng trả cho chính họ, lấy tiền của người sau trả cho người trước.

Tháng 12/2016, Công ty Sao Vàng chấm dứt hoạt động đầu tư các dự án, nhưng vẫn tiếp tục huy động vốn bằng hình thức hợp tác đầu tư. Đến tháng 6/2017, mặc dù hết khả năng chi trả nhưng Trang vẫn tiếp tục lừa dối, lôi kéo khách hàng bằng cách đưa ra mức lợi nhuận 22-30% để họ gửi tiền vào công ty rồi chiếm đoạt, một phần chi trả cho khách hàng trước đó.

Để thực hiện hành vi trên, Trang và Hà lập khống chứng từ góp vốn điều lệ của các công ty thành viên bằng tiền mặt. Trang chỉ đạo nhân viên chi tiền để đầu tư dự án “ảo”, không có doanh thu. Sau đó, Trang nộp vào một khoản tiền nhất định để duy trì quỹ tiền mặt của Công ty Sao Vàng, nhằm bảo đảm việc chi trả gốc, lợi nhuận cho khách hàng, chi hoa hồng cho nhân viên và chi phí hoạt động công ty… Bằng thủ đoạn gian dối trên, Trang lừa đảo chiếm đoạt tiền của 433 khách hàng với số tiền hơn 223 tỷ đồng.

Hiện nay Huỳnh Thị Ngân Trang đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT công an tỉnh ra quyết định truy nã, tạm đình chỉ điều tra đối với bị can và quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của bị can Trang, sau khi bắt được sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 13-17/6. Sau đó HĐXX sẽ nghị án trong 5 ngày trước khi tuyên án.

Bài, ảnh: TIỂU THIÊN