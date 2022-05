Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Long Điền và đồng phạm lãnh án

Chiều 23/5, TAND tỉnh đã tuyên án vụ “giả mạo trong công tác” đối với bị cáo Phạm Ngọc Thảo và các đồng phạm.

Phạm Ngọc Thảo và đồng phạm lãnh mức án từ 4-10 năm tù về tội “giả mạo trong công tác”.

Tạo lập hàng ngàn hồ sơ giả

Theo cáo trạng, Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Long Điền (gọi tắt là Trung tâm) là một đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở GD-ĐT tỉnh, được thành lập năm 2005.

.

Ngày 9/10/2012, Phạm Ngọc Thảo được bổ nhiệm làm Giám đốc trung tâm. Ngày 6/9/2016 Lê Thanh Hải (SN 1969) được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Trung tâm. Trong số viên chức và người lao động của Trung tâm có Nguyễn Đình Khôi (SN 1962, nhân viên văn phòng), Nguyễn Huỳnh Quang (SN 1983, GV môn Tin học), Ngô Minh Khuê (SN 1987, GV môn Địa lý) và Nguyễn Hồng Tài (SN 1987, GV môn Vật lý).

Trong năm học 2015-2016, Thảo chỉ đạo Hải cùng các GV và nhân viên nói trên làm giả sổ gọi tên và ghi điểm, học bạ GDTX, lập danh sách học viên trên Mạng giáo dục Việt Nam (Vnedu)…, nhằm hợp thức hóa việc xét công nhận tốt nghiệp, đề nghị Phòng GDĐT huyện Long Điền công nhận và cấp bằng tốt nghiệp THCS (hệ vừa học vừa làm) cho 97 học viên của Trung tâm trái quy định.

Nhận thấy có thể làm giả mạo hồ sơ, tài liệu để lừa dối cơ quan quản lý giáo dục nhằm cấp bằng tốt nghiệp THCS, từ năm học 2016-2017, Thảo cùng đồng phạm đã thống nhất nhận hồ sơ của những người có nhu cầu để làm hồ sơ giả mạo thể hiện quá trình học, kiểm tra, thi, xét tốt nghiệp cho các học viên hệ vừa làm vừa học. Rồi đề nghị cấp bằng tốt nghiệp THCS nhằm thu tiền chia nhau.

Theo đó, sau khi nhận hồ sơ học viên, Thảo chỉ đạo Hải cùng các đồng phạm thực hiện việc tạo lập sổ gọi tên và ghi điểm bằng cách sao lại danh sách điểm trên sổ gọi tên và ghi điểm của năm học 2015-2016. Khi có danh sách học viên thì điền vào sổ rồi ký tên với tư cách là GV chủ nhiệm; lập học bạ GDTX của các học viên trong đó ghi đủ các năm học các lớp 6, 7, 8 và 9 rồi giao cho Hải, Khôi, Quang, Khuê, Tài ký với tư cách là GV chủ nhiệm, GV bộ môn và giả chữ ký của các GV khác.

Tiếp đó, Quang lập danh sách học viên trên Vnedu để Thảo hoặc Hải ký xác nhận với tư cách Giám đốc, hoặc Phó giám đốc Trung tâm vào sổ gọi tên và ghi điểm, sổ học bạ GDTX của học viên, để hoàn thành thủ tục tại trung tâm. Trên cơ sở đó đề nghị Phòng GDTX huyện Long Điền tiến hành các thủ tục tiếp theo để những người nộp hồ sơ đăng ký học bậc THCS hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm sẽ nhận được bằng tốt nghiệp THCS, do Phòng GDĐT huyện Long Điền cấp mà không phải đi học, làm bài kiểm tra, thi theo quy định…

Tài liệu CQĐT thu thập được cho thấy có việc thoả thuận thu và chia tiền giữa Thảo và đồng phạm, cụ thể: năm 2015-2016, các bị can nhận 253 hồ sơ học viên nhưng không thu tiền. Năm học 2016-2017, các bị can khai thu 200 ngàn đồng/học viên/khóa. Với 580 học viên, các bị can thu được 116 triệu đồng.

Năm học 2017-2018 và 2018-2019, Thảo và Hải chỉ đạo Khôi và Quang nhận hồ sơ của học viên, đưa ra mức tiền thu là 1,5 triệu đồng/học viên, nếu ai thu hơn thì được hưởng nhưng không quá 2 triệu đồng/học viên. Các bị can Thảo, Hải, Khôi và Quang khai nhận đã thu được khoảng 674 triệu đồng, từ khoảng 1.235 hồ sơ học viên.

Cáo trạng xác định các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn, sử dụng con dấu uy tín của Trung tâm để tạo lập các giấy tờ giả mạo với mục đích lừa dối cơ quan quản lý giáo dục. Để từ đó những người đăng ký và nộp tiền cho các bị can được công nhận và cấp bằng tốt nghiệp THCS mà không cần phải học, kiểm tra, thi và xét tốt nghiệp theo quy định của Bộ GD-ĐT. Thực tế số lượng bằng tốt nghiệp THCS đã cấp cho các học viên của Trung tâm là 815 bằng tốt nghiệp.

Trả lại phần lớn số tiền thu lợi bất chính

Theo cáo trạng, khi bị cơ quan chức năng phát hiện vụ việc, các bị can đã trả lại phần lớn số tiền thu của các học viên trong năm học 2017-2018 và 2018-2019, chỉ còn hưởng lợi bất chính phần tiền chia nhau của năm học 2016-2017 và tiền thu nhưng chưa trả hết cho các học viên, hoặc thu cao hơn mức thoả thuận. Số tiền các bị can thu lợi bất chính từ 12-44 triệu đồng.

Cáo trạng xác định hành vi của các bị can đã phạm vào tội “giả mạo trong công tác” theo quy định tại Khoản 4, Điều 359 Bộ Luật hình sự.

Tại phiên xét xử, bị cáo Thảo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và cho rằng việc nhận hồ sơ làm giả cho các học viên là vì nể nang và mối quan hệ. Các bị cáo khác cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo của Ban giám đốc trung tâm, chưa nhận thức hết mức độ nguy hiểm về hành vi của mình và đề nghị được xét xử khoan hồng.

Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX tuyên phạt Phạm Ngọc Thảo 10 năm tù, Lê Thanh Hải 8 năm tù, Nguyễn Đình Khôi 7 năm tù, Nguyễn Huỳnh Quang 7 năm tù, Ngô Minh Khuê 5 năm tù và Nguyễn Hồng Tài 4 năm tù.

Bài, ảnh: BẠCH LONG